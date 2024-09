L'iPad Air 6 aurait aussi une caméra FaceTime en paysage (màj)

Les prochaines tablettes d'Apple, l'iPad Air M2 et l'iPad Pro M3, pourraient repositionner la caméra frontale positionnée sur le côté de l'appareil. Ainsi, la caméra dite FaceTime sera parfaitement alignée lorsque l'iPad est utilisé est en orientation paysage. La rumeur avait déjà été évoquée, mais elle semble se confirmer à quelques jours du lancement.



: Le leaker ShrimpApplePro confirme que l'iPad Air 6 sera équipé d'une caméra frontale de type paysage.

L'iPad Air sera plus pratique

Actuellement, l'iPad Air et l'iPad Pro disposent d'une caméra FaceTime sur le dessus de l'appareil, ce qui n'est pas si pratique lorsqu'on prend un appel FaceTime en mode paysage.



Pour y palier, Apple a déplacé, sur l'iPad 10, la caméra frontale sur le côté de l'appareil afin qu'elle soit utilisable en mode paysage plutôt qu'en mode portrait. Mais depuis, c'est le désert, la firme n'ayant sorti aucun iPad en 2023.

Heureusement, comme aperçu en janvier, iOS 17.4 cache plusieurs indices à propos des futurs modèles. C'est comme cela qu'on a appris que l'iPad Pro 2024 reprendrait ce changement à son compte. Un nouveau texte indique un effet :

Lors de la configuration de Face ID, l'iPad doit être en mode paysage et la caméra doit se trouver en haut de l'écran.

Aujourd'hui, le leaker "Instant Digital" affirme sur Weibo que ce changement est également prévu pour les deux nouvelles versions rumeurs de l'iPad Air 6, en 10,9 et 12,9 pouces. Oui, la gamme "Air" va ressembler à la gamme "Pro" avec deux variantes.



Reste à savoir comment Apple va gérer la nouvelle position de la caméra, car sur les deux tablettes, l'Apple Pencil 2 se place sur le haut de l'iPad quand il est placé à l'horizontal. La réponse sera peut-être tout simplement l'Apple Pencil 3, attendu en même temps que les nouveaux iPad.



Pour mémoire, l'iPad Air 6 devrait se contenter d'une puce M2 et du Wi-Fi 6E, tandis que l'iPad Pro M3 aura droit à un nouveau design, un écran OLED et à la recharge sans fil. La firme présenterait les deux dans le courant du mois, elle qui vient de lancer le MacBook Air M3.