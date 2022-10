Les premiers avis et tests de l'iPad 10 : un rapport qualité / prix mitigé

Après le nouvel iPad Pro M2, c'est l'iPad 10 qui vient de passer entre les mains des premiers médias américains qui, comme à chaque fois, reçoivent les nouveaux appareils quelques jours avant leur sortie. Alors que l'iPad Pro M2 est une petite évolution du M1 de l'an passé avec peu de changements, l'iPad de 10ème génération révolutionne la gamme. Mais à quel prix ! Comme nous l'avions souligné lors de notre comparatif entre iPad 10 et iPad Air 5, la différence entre les modèles est ténue et il est difficile de faire avaler une pilule de plus de 200 euros entre l'iPad 10 et l'iPad 9.

Un iPad tout nouveau, mais à prix salé

L'iPad de 10e génération, entièrement redessiné, commencera à arriver chez les clients et à être lancé dans les magasins ce mercredi 26 octobre.



Pour mémoire, les nouvelles caractéristiques de l'iPad de 10e génération comprennent un écran plus grand de 10,9 pouces avec des bords plats qui offre un design plus moderne (enfin), la puce A14 Bionic, un port USB-C, un bouton d'alimentation Touch ID à la place du bouton d'accueil, une caméra FaceTime en position paysage, la prise en charge de la 5G sur les modèles cellulaires, le Wi-Fi 6 et un nouvel accessoire Magic Keyboard Folio en deux parties avec une rangée de touches de fonction. Les prix commencent à 589 euros, l'iPad de neuvième génération restant disponible pour 429 euros (+ 40 euros).



Le nouvel iPad est disponible en bleu, rose, argent et jaune, apportant de nouvelles couleurs vives à la gamme d'iPad à bas prix.

Une position délicate dans la gamme

Notre confrère de The Verge a confirmé que l'iPad de 10e génération se trouve dans une position délicate entre l'iPad Air et l'iPad de 9e génération :

Dans le vide, il y a très peu de choses à reprocher à l'iPad de 10e génération. C'est une excellente tablette qui fait très bien tout ce que l'on attend d'une tablette. Même si son écran n'est pas aussi bon que celui des autres iPad, il est suffisamment bon, et ses performances sont irréprochables. Si c'était le seul iPad vendu par Apple, beaucoup de gens l'achèteraient et en seraient parfaitement satisfaits.



Mais dans le contexte des nombreux autres iPad vendus par Apple, je ne vois pas pourquoi vous choisiriez celui-ci. Si le coût est un facteur important, si vous achetez un iPad pour un enfant ou si vous avez besoin d'une prise casque, le modèle de neuvième génération, toujours disponible et beaucoup moins cher, est celui qu'il faut choisir. Pour beaucoup de gens, le modèle de neuvième génération est le meilleur iPad pour leurs besoins. Si vous voulez un écran plus grand et un design plus moderne, l'iPad Air est là avec son meilleur écran, un processeur encore plus rapide et un meilleur éventail d'accessoires, et vous pouvez souvent l'obtenir pour moins de 100 dollars de plus que le nouvel iPad.

Du côté de WIRED, on estime également que le nouvel iPad 2022 occupe une place étrange dans la gamme :

Quand on fait les comptes, la réalité s'impose. L'iPad abordable et très performant, dont le prix de départ était de 329 dollars, est maintenant passé à 449 dollars. Et ce, sans compter le coût supplémentaire des accessoires (Apple facture 249 dollars pour le Keyboard Folio). Il est difficile de justifier une hausse de prix de 120 dollars par rapport à son prédécesseur, surtout lorsque l'une des "améliorations" est la suppression de la prise casque. Le fait qu'Apple continue de vendre l'iPad de neuvième génération à 329 dollars et que l'iPad Air soit généralement proposé à environ 519 dollars chez des détaillants comme Amazon n'aide pas. La tablette 10e génération se trouve dans une situation étrange.

Une caméra avant performante

Pour CNET en revanche, la qualité de la nouvelle caméra FaceTime est à saluer :

La seule grande chose que j'attendais de l'iPad est arrivée, comme un vœu magique exaucé : La caméra frontale bizarrement placée sur l'iPad est maintenant sur le bord du paysage. C'est génial. Pourquoi c'est génial ? Parce que je travaille sur des iPad en mode paysage, dans des étuis, des supports et des stations d'accueil pour clavier. Lorsque je fais un zoom ou un FaceTime sur d'autres iPad, mon visage a l'air bizarrement décalé, mes yeux regardant ailleurs. C'est désormais corrigé. Combinée à la technologie de zoom automatique Center Stage, la caméra de chat vidéo de cet iPad est absolument parfaite.

Une puce plus rapide

On passe aux performances avec Tom's Guide qui a partagé des résultats de benchmark montrant que la puce A14 Bionic du nouvel iPad est jusqu'à 30 % plus rapide que la puce A13 du modèle précédent :

Sur Geekbench 5, qui mesure les performances globales, l'iPad 2022 a obtenu un score de 1 580 en mono-cœur et de 4 400 en multi-cœur, ce qui représente une nette amélioration par rapport aux 1 384 et 3 387 obtenus par l'iPad de 9e génération. Cependant, l'iPad Air avec sa puce M1 a obtenu un score beaucoup plus élevé de 1 707/7 151.

L'adaptateur pour Apple Pencil passe mal

Du côté de TheStreet, la tablette est un bon achat, bien qu'un iPad 9 représente peut-être encore un rapport qualité / prix un peu au-dessus. Le fait que l'iPad de 10e génération nécessite un adaptateur pour se recharger et appairer l'Apple Pencil de première génération est un inconvénient qu'il faut garder en tête :

Les bizarreries viennent avec le support de l'Apple Pencil de première génération. Je suis tout à fait favorable au passage à l'USB-C, mais ce n'est pas l'expérience la plus proche de celle d'Apple pour le recharger. Il y a aussi le fait que l'adaptateur est assez difficile à trouver pour le moment.



Mais si vous pouvez passer outre, c'est un excellent iPad et si vous êtes quelqu'un qui cherche à nager entre les tâches de l'iPad et celles plus avancées, c'est un excellent choix. L'étiquette de prix de 449 $ comprend également 64 Go de stockage, ce qui est un embrayage. Il peut également être associé au Magic Keyboard Folio (249 $) pour une expérience semblable à celle d'un ordinateur portable qui vous permet de travailler. Et quand il est temps de jouer, il suffit de détacher le clavier.

Un iPad plus pratique avec le Magic Keyboard Folio

Pour Engadget, l'iPad 10 est tout de même bienvenue dans la gamme, notamment grâce à son plus grand écran et à son clavier enfin complet (en option à 299 euros).

Bien que le nouvel iPad soit légèrement plus grand et plus épais que le Air, ma première impression en le prenant en main a été celle d'une familiarité totale. La sensation est presque identique à celle de l'Air, mais c'est évidemment une expérience complètement différente de l'utilisation du modèle de l'année dernière avec l'ancien bouton Home. Bien que l'écran de 10,9 pouces ne soit pas significativement plus grand que l'ancien écran de 10,2 pouces, il est juste assez grand pour rendre le multitâche plus confortable. Je regrette des choses comme l'écran entièrement laminé de l'iPad Pro et le taux de rafraîchissement ProMotion de 120 Hz, mais je remarque moins le "trou d'air" entre l'écran et la vitre avant sur cet iPad que sur n'importe lequel des anciens modèles de base. Si l'iPad Air a techniquement un meilleur écran que cette tablette, la différence entre les deux modèles a été considérablement réduite.



Entre le plus grand écran et le nouveau Magic Keyboard Folio équipé d'un trackpad, je me sens beaucoup plus productif sur le nouvel iPad que sur le modèle de l'année dernière. Le trackpad est peut-être petit, mais lorsque vous utilisez l'iPad avec un clavier, il est beaucoup plus pratique à utiliser que de tendre le bras pour toucher l'écran chaque fois que vous voulez déplacer un curseur ou changer d'application. Et la rangée de touches de fonction qu'Apple a incluse sur le Smart Keyboard Folio est quelque chose qui aurait dû être inclus sur tous les autres claviers iPad que la société a fabriqués, donc je ne peux pas leur donner trop de crédit pour avoir enfin fait les choses correctement ici.

Acheter l'iPad 10 2022

Le nouvel iPad 10 peut être commandé dès à présent et sera disponible en magasin à partir du mercredi 26 octobre. Il démarre à 589 euros pour 64 Go ou 789 euros en 256 Go, sans l'étui-clavier Magic Keyboard Folio qui est vendu 299 euros en option. Aïe !

Les avis en vidéo

Enfin, pour terminer, voici quelques avis vidéos du tout nouvel iPad 10, permettant notamment de voir les coloris en action :

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.