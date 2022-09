Les premiers tests et avis sur les AirPods Pro 2 louent la qualité audio en hausse

Les premiers avis sur les AirPods Pro 2 viennent de tomber. Avant les livraisons qui débuteront ce vendredi, ces premiers testent nous offre un aperçu approfondi sur les améliorations apportées à la qualité audio, le nouveau design du boîtier de chargement MagSafe, les capacités Localiser, et plus encore comme la réduction de bruit.

Test des AirPods Pro 2022

La réduction de bruit

Pour CNET, Apple a amélioré la fonction de suppression active du bruit tout en mettant mieux en valeur les basses :

Vous pouvez certainement entendre les améliorations apportées à la fois à la suppression du bruit et au son. En ce qui concerne le son, vous bénéficiez d'une meilleure clarté, de plus de punch dans les basses avec une meilleure définition, et tout simplement d'une plus grande profondeur et d'un son plus dynamique. Le son a tout simplement un peu plus d'ampleur et de dimension. J'ai comparé quelques morceaux que j'utilise toujours pendant les tests, comme Knock Knock Knock de Spoon, et vous pouvez vraiment remarquer une différence dans la performance des basses. Les écouteurs utilisent le système Adaptive EQ, qui utilise un microphone orienté vers l'intérieur pour surveiller le son entrant dans vos oreilles, et la puce H2, qui optimise le son que vous écoutez à la volée (il n'y a pas de réglage manuel de l'égalisation). La puissance de calcul accrue de la puce lui permet de traiter et d'optimiser une plus large gamme de fréquences, en particulier les aigus.



Du côté de The Verge, on note également des améliorations "substantielles" apportées à la suppression active du bruit :

Mais Apple a fait des gains substantiels avec son annulation active du bruit. La société affirme qu'en moyenne, la nouvelle mise en œuvre est "jusqu'à" deux fois plus efficace que les AirPods Pro originaux. Et bien que je ne dispose pas d'outils de mesure scientifiques, cette affirmation ne semble pas irréaliste. À notre bureau, j'ai récemment changé de bureau et je suis maintenant assis près d'une bouche d'aération qui émet un ronflement persistant. Les AirPods Pro originaux laissent une trace de ce ronronnement en mode anti-bruit, mais il est complètement étouffé et imperceptible avec la paire de deuxième génération. Je peux toujours entendre les collègues de travail qui discutent s'ils passent à côté de mon bureau, mais la plupart du temps, les AirPods Pro m'offrent une grande sérénité. J'ai également observé des améliorations légitimes lorsque je me déplace en métro, et le bruit de la rue est moins présent lorsque je traverse Brooklyn au quotidien.

Qualité de son

The Verge évoque aussi une amélioration de la qualité du son en général :

Passons directement à la qualité du son. Apple a entièrement repensé l'amplificateur et le haut-parleur des AirPods Pro, et bien que ces haut-parleurs aient la même taille de 11 millimètres que ceux des AirPods de troisième génération, ils ont un son supérieur et offrent la sortie la plus nette et la plus dynamique de tous les AirPods à ce jour.

Autonomie

Pour Engadget, l'autonomie est vraiment de six heures, comme annoncé :

Lors de mes tests, j'ai réussi à obtenir six heures et quinze minutes d'utilisation avec un mélange d'annulation de bruit, de mode transparence et d'appels. C'est plus que la génération précédente (4,5 heures) et c'est comparable à la plupart des concurrents de nos jours. Bien sûr, certaines entreprises offrent plus de 10 heures d'autonomie, mais la moyenne se situe entre 5 et 7 heures pour les produits antibruit que j'ai testés. Une plus grande autonomie serait toujours appréciable, mais les six ou sept heures d'Apple sont suffisantes pour vous permettre de terminer votre journée de travail si vous faites une petite pause.

Mode transparence intelligent

PCMag a été impressionné par la fonction de transparence adaptative, qui est une amélioration du mode de transparence.

Mais une autre possibilité est d'utiliser les écouteurs comme des bouchons d'oreille actifs et semi-transparents lors d'un concert. Le mode adaptatif diminue le volume de manière intelligente ; il conserve le timbre et l'enveloppe de base de l'audio intacts, tout en ramenant à ce niveau tout ce qui dépasse 85dB. Par conséquent, vous entendez la musique à peu près comme vous le feriez sans eux et vous pouvez éviter les dommages auditifs potentiels. (...) Par rapport à la version de Bose de cette fonction - ActiveSense Aware - la version d'Apple semble beaucoup plus naturelle. Vous pouvez facilement entendre quand le mode Aware de Bose s'adapte aux sons forts, et à des niveaux de décibels élevés, il ne se comporte pas très différemment du mode ANC ordinaire.

Confort

En ce qui concerne le confort, BGR affirme que les AirPods Pro 2 sont aussi confortables que la génération précédente :

Porter les écouteurs AirPods Pro de deuxième génération est exactement la même chose que porter les AirPods Pro originaux - ce qui est une bonne chose. Je trouve qu'ils font partie des écouteurs les plus confortables qui soient, et le fait de conserver la même forme signifie qu'ils restent aussi confortables qu'avant. Ils restent également très bien en place dans vos oreilles, et je les utilise même pour courir de temps en temps sans problème. La nouveauté pour les AirPods Pro est une paire d'embouts extra petits. Je n'en ai pas eu besoin et je ne les ai pas testés, mais leur inclusion peut contribuer à garantir que les écouteurs s'adaptent bien à différentes formes d'oreilles.

Les critiques parlent également du nouvel embout XS - bien que certains se plaignent qu'Apple devrait également inclure un embout XL.

Bouton de volume

Tom's Guide fait l'éloge du nouveau bouton de volume, qui était une fonctionnalité absente de tous les modèles AirPods précédents :

L'un des problèmes des AirPods Pro originaux, dont on ne parlait pas souvent, était l'impossibilité de modifier le volume sur les écouteurs. Si vous vouliez changer le volume, vous deviez soit demander gentiment à Siri, soit sortir votre téléphone de votre poche pour le modifier vous-même.



Ce n'est pas un problème avec les AirPods Pro de 2e génération, qui disposent de commandes tactiles améliorées permettant de faire glisser les tiges vers le haut et le bas pour augmenter ou réduire le volume. Au-delà des commandes de volume, vous pouvez toucher les écouteurs une fois pour lire ou mettre en pause la musique, sauter ou rembobiner les pistes en deux ou trois pressions, respectivement, et maintenir la pression pour activer l'annulation active du bruit.

Boitier compatible "Localiser"

DigitalTrends met en avant le nouvel étui des AirPods Pro 2 avec les fonctionnalités Find My mais se plaint de l'absence d'une lanière dans la boîte du produit :

En parlant de l'étui, je dois dire deux choses rapidement : tout d'abord, la recherche précise via la fonction " Find My " d'Apple qui est activée par la puce U1 est géniale, tout comme le haut-parleur intégré. Le simple fait d'avoir une tonalité de confirmation pour la recharge sans fil vaut la mise à niveau. Mais ensuite - vraiment Apple, vous avez mis une boucle de cordon sur ce truc mais vous n'avez pas pu nous donner un vrai cordon dans la boîte ?

Conclusion

Dans l'ensemble, les testeurs semblent impressionnés par ces nouveaux écouteurs sans fil. Si l'extérieur n'a pas beaucoup changé, Apple a fait du bon travail en modifiant l'intérieur. Une vraie évolution, trois ans après la sortie du premier modèle.

