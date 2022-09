Apple lance les commandes des nouveaux AirPods Pro 2 à 299€

Trois ans après les premiers AirPods Pro, Apple a présenté la seconde génération lors du keynote du 7 septembre. Si les changements esthétiques sont inexistants, les écouteurs évoluent pas mal à l'intérieur, sans pour autant révolutionner le secteur. Et bien Apple a jugé bon d'augmenter ses prix en France, faisant passer les AirPods Pro 2 à 299 euros, contre 279 euros pour les premiers modèles. À noter que le tarif aux États-Unis n'a pas varié, toujours fixé à 249 dollars.

Nouveautés des AirPods Pro 2

Avant de passer à la caisse, rappelons les nouveautés des AirPods Pro 2, les écouteurs sans fil haut de gamme d'Apple :

Puce H2 : le nouveau moteur améliore la qualité sonore, l'autonomie et la réactivité.

Autonomie de 6 heures par écouteur, 30 heures en tout (+ 30%).

Compatibilité avec la norme Bluetooth 5.3.

Nouveau haut-parleur et amplificateur plus performants pour plus de détails et de clarté dans le son.

Réduction de bruit deux fois plus forte.

Mode transparence intelligent qui adapte le son selon votre environnement.

Spatial Audio personnalisé.

Embout XS ajouté aux S, M et L.

Contrôle tactile pour ajuster le son depuis la tige.

Boîtier compatible Localiser et avec le chargeur MagSafe des Apple Watch. Il contient aussi un haut-parleur et un trou pour une lanière.

Commandez les AirPods Pro

Les AirPods Pro 2 sont donc disponibles à la commande à 299 €. Les livraisons débuteront le 23 septembre.

En ce qui concerne les AirPods Pro de première génération, ils ne sont plus vendus par Apple. Mais vous pouvez les avoir en promo sur Amazon par exemple.

