Les premiers tests des AirPods 4 sont unanimes !

Une fois semaine après leur présentation, les AirPods 4 ont été testés par plusieurs médias américains, de quoi récolter les premiers avis sur les AirPods 4, que ce soit en terme de son, de confort ou encore de nouvelles fonctionnalités.



Pour mémoire, les AirPods 4 introduisent un design plus raffiné, une meilleure qualité sonore et, pour la première fois, une option avec annulation active du bruit (ANC). Proposés à 149 € pour le modèle standard et 199 € pour la version avec ANC, les AirPods 4 proposent une gamme à deux niveaux de prix différents, comblant ainsi l'écart entre les écouteurs sans fil d'entrée de gamme d'Apple et les AirPods Pro. Ils sont maintenant disponibles en précommande, avec une disponibilité en magasin à partir du vendredi 20 septembre.

Les avis sur les AirPods 4 d'Apple

Design

Les AirPods 4 présentent un design revu, avec des écouteurs légèrement plus étroits pour offrir un meilleur ajustement. Selon le constructeur américain, cette nouvelle forme est pensée pour convenir à une plus grande variété de morphologies d'oreilles. Le boîtier de charge a également été réduit de 10 %. Malgré ces améliorations, les AirPods 4 conservent leur caractéristique de conception ouverte, ce qui peut les rendre moins stables dans l'oreille par rapport aux modèles avec embouts, comme les AirPods Pro. Mais c'est aussi ça que certains clients recherchent.

Et dans les deux cas, notre ami d'Engadget explique qu'ils tiennent très bien :

La forme révisée offre un meilleur ajustement pour mes oreilles. Les AirPods 4 sont plus confortables et tiennent mieux en place que leurs prédécesseurs. Je n'ai jamais eu l'impression qu'ils allaient tomber, sauf si je tournais complètement la tête. Les écouteurs ouverts ne sont généralement pas les plus sécurisés dans mes oreilles, mais ceux-ci le sont, et cette tranquillité a contribué à une meilleure expérience globale.

Qualité sonore

Les AirPods 4 proposent une qualité sonore améliorée, grâce à un haut-parleur de 11 mm à faible distorsion et un amplificateur offrant une large plage dynamique. Apple a repositionné les haut-parleurs afin de diriger le son de manière plus précise vers l'oreille, ce qui réduit les réflexions internes et améliore la clarté. Les critiques soulignent des basses plus profondes, des aigus plus clairs et une meilleure séparation des instruments comparativement aux AirPods 3, soit exactement le constat que nous avions fait avec les AirPods Pro 2. Le site CNET loue la puce H2 :

Apple a amélioré les deux écouteurs en leur ajoutant une nouvelle architecture acoustique et un nouvel amplificateur.

Elle a également légèrement modifié l'angle d'orientation des haut-parleurs dans vos oreilles, ce qui est censé améliorer la qualité du son. La combinaison des nouveaux haut-parleurs et de la puissance de traitement de la puce H2 améliorée pour l'égalisation adaptative d'Apple - une fonction qui optimise la qualité audio à la volée lorsque la position des écouteurs change très légèrement dans vos oreilles - donne aux AirPods 4 un meilleur son que les AirPods 3.Inutile de préciser que, comme il s'agit d'écouteurs ouverts, le son a une qualité ouverte.



Dans l'ensemble, le son est un peu plus net (amélioration des aigus) et les basses sont un peu plus présentes, ce qui donne un peu plus de profondeur et d'ampleur à ce que vous écoutez. Les AirPods 4 n'ont pas encore atteint le niveau des AirPods Pro 2, mais ils s'en rapprochent, et ces écouteurs comptent facilement parmi les écouteurs ouverts les plus performants du marché. Vous n'obtiendrez toujours pas autant de basses qu'avec les AirPods Pro 2, mais l'écart s'est réduit. Je n'ai pas eu l'impression de faire un grand sacrifice en termes de qualité sonore par rapport aux AirPods Pro 2, du moins lorsque j'écoutais dans une pièce calme.

De son côté, Digital Trends confirme la chose :

Le son des AirPods 4 est effectivement meilleur que celui de la génération précédente. Et les AirPods 4 avec ANC sonnent encore mieux du fait qu'ils réussissent à éliminer les sons extérieurs de la toile sonore... Ils ont en effet des basses prodigieuses avec une quantité significative de punch. Les voix étaient ouvertes, claires, non encombrées... Lorsqu'un écouteur est trop pointu, vous l'entendrez avec la consonne T sur de nombreux enregistrements, et je n'ai pas ressenti cela.

TechRadar fait également l'éloge du mode Transparence des AirPods 4 :

J'ai longtemps pensé que les AirPods Pro offraient le meilleur mode de transparence, dans lequel ils laissaient intelligemment entrer les sons de l'environnement et réduisaient les décibels pour ne pas nuire à vos oreilles. Je pense que les AirPods 4 surpassent ces derniers, cependant - avec le mode de transparence activé ici, tout sentiment de robotisation ou de bruit est pratiquement éliminé ; avec la fonction Conversation Awareness activée, vous pouvez également avoir des conversations avec des gens tout à fait naturellement, parfois même en oubliant que vous avez ces écouteurs dans les oreilles. Votre propre voix, ou dans ce cas ma voix, semble un peu plus naturelle et moins traitée.

Annulation active du bruit (ANC)

Les AirPods 4 introduisent donc l'ANC sur des AirPods standards pour la première fois. Bien que moins puissante que celle des AirPods Pro 2, l'ANC des AirPods 4 est impressionnante pour un design ouvert. Elle excelle à réduire les bruits de basse fréquence comme les moteurs et les travaux, mais a plus de mal avec les sons aigus. Digital Trends a été épaté :

Pour une paire d'écouteurs offrant une isolation passive bien inférieure à celle d'un modèle avec embouts, c'est impressionnant. L'ANC des AirPods Pro est plus efficace, mais si vous n'aimez pas les embouts, il n'y a pas de meilleure annulation de bruit dans un design ouvert comme celui-ci.

Mike Andronico de CNN ajoute :

Les AirPods 4 font un travail surprenant pour atténuer le bruit, qu'il s'agisse de réduire le brouhaha des journalistes lors du lancement ou de lutter contre le bruit du métro à New York. Les bruits plus perçants comme ceux des perceuses de construction m'ont fait regretter l'étanchéité des AirPods Pro, mais les AirPods 4 se sont révélés être une bonne alternative pour atténuer le chaos.

Autonomie

Le Wall Street Journal a été également conquis par la qualité du son et les performances de l'ANC, note regrette une autonomie limitée de la batterie :

Avec une seule charge, les AirPods 4 avec ANC peuvent durer cinq heures (comme le modèle AirPods 4 de base), et quatre heures en mode d'annulation active du bruit, plus gourmand en batterie. Les anciens AirPods 3 avaient en fait une meilleure autonomie, avec six heures. Les modèles Pros peuvent atteindre six heures, avec le mode ANC activé.



Cela signifie que l'autonomie des AirPods 4 est satisfaisante pour une utilisation intermittente entre deux réunions ou deux cours, mais qu'elle l'est moins pour les vols long-courriers.

Conclusion

En clair, les AirPods 4 sont une réussite, avec simplement un bémol sur l'autonomie. Si vous vous en servez pour de longues sessions, mieux vaut privilégier les AirPods Pro 2, vendus pratiquement 100 € plus chers. Sinon, achetez les AirPods 4. Les nouveaux écouteurs d'Apple sont à 199 € avec ANC sur Amazon par exemple.

Vidéo de test

Voici enfin quelques vidéos de test des AirPods 4 :

