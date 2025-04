Les premiers tests de la Nintendo Switch 2 sont bons malgré le prix

La Nintendo Switch 2 fait parler d'elle depuis sa présentation officielle le 2 avril dernier. Après des années de spéculations et des mois de fuites, la nouvelle console hybride de Nintendo a enfin dévoilé son prix et sa date de sortie. Fixée à 469,99€ pour la version de base et 509,99€ avec Mario Kart World inclus, cette console arrivera dans nos foyers dès le 5 juin prochain. Si ce tarif premium a créé une certaine polémique, les premiers tests semblent néanmoins très encourageants.

Des améliorations techniques significatives

La Nintendo Switch 2 apporte son lot d'évolutions techniques par rapport à son prédécesseur. Elle arbore un écran LCD de 7,9 pouces en Full HD (1920×1080) capable d'afficher jusqu'à 120 Hz sur certains titres, avec prise en charge du HDR10. Bien que l'absence d'écran OLED puisse décevoir les possesseurs de la Switch OLED, la qualité d'affichage reste impressionnante selon les premiers testeurs. En mode TV, la console peut atteindre une résolution 4K à 60 FPS avec support du DLSS et du ray tracing pour certains jeux grâce au processeur NVIDIA intégré (dix fois plus puissant selon leurs dires). Sous le capot, on trouve 256 Go de stockage interne extensible via microSD Express jusqu'à 2 To, permettant des chargements plus rapides et une exécution plus fluide des jeux.



Les Joy-Con 2 ont été entièrement repensés pour offrir une meilleure prise en main. Plus grands et plus ronds, ils se fixent désormais magnétiquement à la console avec un système de déverrouillage à l'arrière, bien plus pratique que le système de rails de la première Switch. La grande nouveauté réside dans le "mode souris" qui permet d'utiliser un Joy-Con comme pointeur précis, offrant une maniabilité proche de celle d'une souris d'ordinateur pour certains jeux comme Metroid Prime 4. La qualité de fabrication générale semble également améliorée, avec une console plus solide et des Joy-Con qui ne "flottent" plus comme sur le modèle original. Seule ombre au tableau : l'autonomie annoncée de 2 à 6,5 heures, qui est en-deçà de celle de la première Switch malgré les avancées technologiques.



Bien que les évolutions techniques soient indéniables, tous les premiers testeurs regrettes un prix très élevé. Non seulement la console coûte la prix d'une Playstation 5 ou d'une Xbox Series X, les tarifs des jeux (70 à 90€) et des accessoires rebutent.

Avis de la presse

9to5Toys est conquis par la nouvelles Switch 2 :

Après près de six heures passées à tester la nouvelle Switch 2, je peux dire qu’il s’agit d’une mise à jour significative et bien équilibrée, qui corrige de nombreux défauts de la Switch originale. Entre l’écran amélioré, les performances accrues, la qualité de fabrication revue et les fonctions multijoueurs optimisées, on sent que Nintendo a affiné sa console avec soin, sans chercher à tout révolutionner. Ils ont ajouté quelques fonctionnalités amusantes, intégré des jeux remis au goût du jour que j’ai hâte d’essayer, tout en conservant un format très portable. Que vous soyez un utilisateur de longue date de la Switch ou que vous attendiez le bon moment pour vous lancer, cette nouvelle version semble être un véritable pas en avant, pensée aussi bien pour les joueurs solo que pour ceux qui aiment jouer en groupe.

Presse Citron apprécie les nouvelles fonctionnalités de la Switch 2 mais attend de voir les jeux :

Cette courte session avec la Switch 2 m’a laissé une impression globalement positive. Nintendo reste fidèle à sa philosophie tout en modernisant son approche. La console propose des améliorations techniques substantielles sans sacrifier son format hybride. Les Joy-Con magnétiques, la fonction souris, l’écran agrandi et la puissance accrue constituent des avancées majeures qui justifient l’appellation de Switch 2. Cette console semble vraiment porter le concept initial à son plein potentiel. Reste à voir si le catalogue de jeux tiendra toutes ses promesses et si le public acceptera cette hausse de prix conséquente. La Switch 2 devra faire ses preuves une fois dans les mains des joueurs.

Journal du Geek souligne qu'il n'est pas indispensable de se presser pour remplacer sa Switch 1, surtout compte tenu du prix :

La Nintendo Switch 2 parvient à moderniser son concept hybride sans trahir l’esprit du premier modèle. Avec ses améliorations techniques significatives et son catalogue, elle s’adresse toutefois aux nouveaux joueurs et aux fans inconditionnels. Ceux qui possèdent déjà une Switch et sont satisfaits de ses performances actuelles peuvent souffler : il n’est pas indispensable de passer immédiatement à la nouvelle génération. Surtout quand on sait que son prix frôle les 500€.

Prix et disponibilité

La Nintendo Switch 2 sera disponible dans le monde entier à partir du 5 juin 2025. En France, elle sera proposée au prix de 469,99 euros pour le pack de base comprenant uniquement la console, ou 509,99 euros pour un pack incluant Mario Kart World en version numérique. Les précommandes ouvriront le 8 avril 2025, permettant aux plus impatients de s'assurer de recevoir leur console dès le jour de sa sortie. Des offres sont déjà disponibles :

