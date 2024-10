La France s'apprête à poursuivre Nvidia pour pratique anticoncurrentielle

En ce moment, quand on entend "pratique anticoncurrentielle" dans l'actualité tech, on pense directement à Apple qui est accusé par Spotify, Epic Games et d'autres d'avoir des pratiques commerciales peu honnêtes. Ce qui est plus rare, c'est quand c'est le géant Nvidia qui est concerné par ce type d'affaires. Un récent rapport de Reuters mentionne une attaque imminente du régulateur français contre l'entreprise américaine !

Nvidia condamné en France ?

La France pourrait bientôt marquer l'histoire en devenant le premier pays au monde à engager des poursuites contre Nvidia pour pratiques anticoncurrentielles présumées. L'Autorité de la concurrence a mené une série de perquisitions en septembre 2023 dans le secteur des cartes graphiques, ciblant spécifiquement Nvidia qui est le leader incontesté du secteur. Ces perquisitions (qui sont restées secrètes jusqu'à aujourd'hui) s'inscrivaient dans le cadre d'une enquête plus vaste sur le cloud computing.



Depuis le lancement de l'application d'intelligence artificielle générative ChatGPT, la demande pour les puces de Nvidia a explosé, attirant ainsi l'attention des régulateurs du monde entier. En réponse à cette surveillance, Nvidia a confirmé par l'intermédiaire d'un porte-parole que les régulateurs de l'Union européenne, de la France et de la Chine avaient demandé des informations sur ses cartes graphiques. L'entreprise a indiqué qu'elle coopérait pleinement avec les autorités et se disait prête à répondre à toutes leurs questions.

Le régulateur français a dernièrement publié un rapport qui révèle les risques d'abus de position dominante de la part des fournisseurs de puces dans le domaine de l'IA générative. Parmi les préoccupations majeures figure la dépendance croissante des développeurs à l'égard du logiciel de programmation CUDA de Nvidia, le seul système actuellement entièrement compatible avec les GPU nécessaires au calcul accéléré.



De plus, les investissements récents de Nvidia dans des fournisseurs de services cloud axés sur l'IA, tels que CoreWeave, ont provoqué des inquiétudes supplémentaires. Ces investissements sont perçus par certains comme une tentative de renforcer davantage la position dominante de Nvidia dans le secteur de l'IA, ce qui pourrait restreindre la concurrence et l'innovation.



Pour rappel, en France, les entreprises reconnues coupables de violation des règles antitrust risquent des amendes pouvant atteindre 10 % de leur chiffre d'affaires annuel mondial. Pour Nvidia, cela pourrait représenter une somme colossale, compte tenu de son chiffre d'affaires en forte croissance ces dernières années.