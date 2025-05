Energy Star : Trump s'apprête à éteindre le programme d'économie d'énergie

L'administration Trump prépare la suppression du programme Energy Star, ce fameux label bleu que vous avez certainement déjà aperçu sur vos appareils électroniques et électroménagers. Cette certification, créée en 1992 sous George H.W. Bush, permet d'identifier facilement les appareils les plus économes en énergie. Alors que cette initiative est plébiscitée par les consommateurs comme par les fabricants, sa disparition programmée suscite de vives inquiétudes, tant pour l'impact environnemental que pour le portefeuille des ménages américains.

Un programme efficace au bord du gouffre

Le fonctionnement d'Energy Star repose sur un principe simple mais efficace : l'EPA (Agence américaine de protection de l'environnement) établit des critères d'efficacité énergétique que les fabricants doivent respecter pour obtenir la certification. Ce partenariat public-privé a fait ses preuves pendant plus de 30 ans, permettant aux consommateurs de réaliser d'importantes économies sur leurs factures.

Les chiffres sont éloquents : pour un coût annuel de seulement 32 millions de dollars, Energy Star génère environ 40 milliards de dollars d'économies par an pour les ménages américains. Selon les estimations du Lawrence Berkeley National Laboratory, une famille typique peut économiser environ 450 dollars annuellement en choisissant des produits labellisés Energy Star. Depuis sa création, le programme aurait permis d'économiser plus de 500 milliards de dollars en coûts énergétiques et évité l'émission de près de 4 milliards de tonnes de gaz à effet de serre.

Cette décision s'inscrit dans une réorganisation plus large de l'EPA, avec la dissolution prévue du Bureau de la qualité de l'air et des transports ainsi que du Bureau des radiations et de la qualité de l'air intérieur, qui supervisent le programme Energy Star. Selon Molly Vaseliou, administratrice associée aux affaires publiques de l'EPA, ces changements visent à "mieux fournir un air, une eau et des terres propres pour tous les américains".

Une décision contestée de toutes parts

La suppression annoncée d'Energy Star suscite une opposition qui transcende les clivages politiques habituels. Près de 1100 entreprises et organisations ont exhorté l'EPA à maintenir le financement et les effectifs du programme. Même certains républicains se disent "déconcertés" par cette décision.

"Si vous vouliez augmenter les factures d'énergie des familles, supprimer l'étiquette Energy Star serait une assez bonne façon de le faire", affirme Steven Nadel, directeur exécutif de l'American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE). Paula Glover, présidente de l'Alliance to Save Energy, ajoute que "éliminer le programme Energy Star contredirait directement la promesse de cette administration de réduire les coûts énergétiques des ménages".

La popularité du programme est incontestable : selon diverses sources, plus de 90% des ménages américains reconnaissent le logo Energy Star. Il sert également de référence pour de nombreux programmes d'incitation à l'efficacité énergétique, notamment des rabais proposés par les services publics et les États, ainsi que des crédits d'impôt pouvant atteindre 3 200 dollars par an.

Quelles conséquences pour les utilisateurs d'appareils Apple ?

Pour les utilisateurs de produits Apple, cette décision pourrait avoir des conséquences indirectes. La marque à la pomme a toujours mis en avant l'efficacité énergétique de ses appareils, et nombre de ses produits — des Mac aux écrans — arborent fièrement la certification Energy Star. En 2023, Apple annonçait d'ailleurs que tous ses sites d'entreprise fonctionnaient avec 100% d'énergie renouvelable, une démarche en phase avec les objectifs d'Energy Star.

La disparition de ce label pourrait compliquer la tâche des consommateurs souhaitant comparer l'efficacité énergétique des différents appareils électroniques, y compris ceux d'Apple. Sans ce repère standardisé, il deviendrait plus difficile d'identifier les produits les plus économes en énergie.

En Europe, où le partenariat avec Energy Star a pris fin en 2018 sans être renouvelé, d'autres étiquettes énergétiques ont pris le relais, notamment pour les smartphones et tablettes. Ces nouvelles certifications vont au-delà de la simple consommation d'énergie en incluant des critères comme l'autonomie de la batterie, la résistance aux chocs ou la réparabilité de l'appareil.

Alors que l'administration Trump présente cette suppression comme une mesure d'économie budgétaire, beaucoup y voient une décision idéologique qui risque de coûter cher aux consommateurs et à l'environnement. Le Congrès américain devra toutefois donner son accord pour entériner définitivement la fin de ce programme emblématique.



