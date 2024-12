Xmail : Elon Musk s'apprête à concurrencer Gmail

Après avoir suscité l'intérêt en février, Elon Musk confirme officiellement l'arrivée prochaine d'une nouvelle application de messagerie, baptisée Xmail. Sans surprise, ce nouveau service promet de surpasser les autres. Rendez-vous en 2025.

Un nouveau service X

Elon Musk, toujours en quête de nouveaux défis, prépare le lancement de Xmail, une alternative à Gmail. En février dernier, il avait répondu à un utilisateur sur X qui demandait : "À quand l'arrivée de Xmail ?" Ce à quoi Musk avait répondu publiquement : "Ça arrive". Dix mois plus tard, c'est officiel, Xmail est en préparation.

It’s coming — Elon Musk (@elonmusk) February 23, 2024

Xmail ambitionne de rivaliser avec Gmail, iCloud, Outlook et autres services de messagerie électronique. Après avoir transformé Twitter en "X, l'application pour tout faire", Elon Musk s'attaque désormais au marché de la messagerie électronique avec Xmail. Le projet promet une boîte de réception épurée, rappelant davantage une messagerie instantanée qu'une boîte de réception traditionnelle.

Fidèle à son habitude, Musk cherche à se différencier. Il ambitionne de créer une boîte mail dépourvue de fonctionnalités superflues, focalisée exclusivement sur sa fonction principale : l'envoi et la réception de courriels. Contrairement à ses concurrents, il est probable que Xmail permettra l'envoi de pièces jointes volumineuses, offrant ainsi une plus grande flexibilité aux utilisateurs.



Cependant, il est encore difficile de déterminer si Xmail sera une application dédiée ou simplement un service intégré dans l'application X. Pour attirer des centaines de millions d'utilisateurs, il sera crucial de proposer une application autonome et surtout gratuite. Les abonnés de X bénéficieront probablement de fonctionnalités supplémentaires exclusives.

Whose ready for Xmail? pic.twitter.com/RZxllf4mkb — Elon Musk (Parody) (@ElonMuskAOC) December 15, 2024

Télécharger l'app gratuite X