Elon Musk achète des milliers de GPU pour un projet d'IA de Twitter

X Corp, propriété d'Elon Musk, a officiellement absorbé Twitter Inc, première étape pour devenir une "application à tout faire" similaire à WeChat en Chine qui regroupe un tas de service, loin du simple réseau social. La lente transformation de Twitter, de micro-blog à plateforme universelle, semble être lancée. À la suite d'une série de mouvements de propriété, Twitter Inc a cessé d'exister, du moins de nom.

Twitter passe sous pavillon X Corp



Plus d'un mois après avoir embauché des anciens chercheurs de DeepMind, Twitter serait en train d'avancer sur un projet interne d'intelligence artificielle. Selon Business Insider, Elon Musk a récemment acheté 10 000 GPU qui seront utilisés dans l'un des deux derniers centres de données de l'entreprise. Une source a déclaré au média que l'achat montre que Musk reste très intéressé par ce secteur, d'autant plus qu'il n'y aurait aucune autre raison valable pour Twitter de dépenser autant d'argent pour des GPU.

Le projet impliquerait la création d'une IA générative que l'entreprise entraînerait sur ses propres données massives. On ne sait pas encore comment Twitter utilisera tout cela, mais cela pourrait probablement améliorer grandement la recherche, la recommandation ainsi que la publicité ciblée.



Quoi qu'il en soit, cela contraste avec la récente décision du patron de signer une lettre ouverte appelant à une pause de six mois dans le développement de l'IA.



Musk a été un critique virulent d'OpenAI, responsable de ChatGPT, l'organisation de recherche sur l'intelligence artificielle qu'il a cofondée en 2015. Musk déclarait récemment :

Je ne comprends toujours pas comment une organisation à but non lucratif à laquelle j'ai fait un don de 100 millions de dollars est devenue une entreprise à but lucratif avec une capitalisation boursière de 30 milliards de dollars. Si c'est légal, pourquoi tout le monde ne le fait-il pas ?

Cependant, un rapport récent de Semafor suggère que sa querelle avec OpenAI est plus personnelle. En 2018, Musk aurait dit à Sam Altman, l'un de ses collègues cofondateurs d'OpenAI, que le laboratoire était trop loin derrière Google. Musk a alors suggéré que ce soit lui qui dirige l'entreprise, une proposition qu'Altman et les autres fondateurs d'OpenAI ont rejetée.



La lutte de pouvoir a conduit au départ de Musk d'OpenAI, bien que les deux parties affirment publiquement que Musk est parti en raison d'un conflit d'intérêts impliquant Tesla. À l'époque, OpenAI avait déclaré que le milliardaire continuerait à financer ses recherches. Cependant, selon Semafor, les paiements de Musk ont cessé après son départ - malgré la promesse de fournir à l'entreprise environ 1 milliard de dollars. Ce manque à gagner soudain a laissé OpenAI dans l'embarras pour trouver des fonds. En 2019, l'organisation a annoncé qu'elle créait une filiale à but lucratif pour obtenir les capitaux dont elle avait besoin pour financer son travail. La même année, l'entreprise a annoncé un investissement d'un milliard de dollars de la part de Microsoft. Lorsque OpenAI a ouvert ChatGPT au public en novembre et que le chatbot a commencé à faire les gros titres, Musk aurait été "furieux". Un mois plus tard, il a coupé l'accès d'OpenAI au "tuyau d'arrosage" des données de Twitter. Aujourd'hui, il semblerait qu'il veuille concurrencer de front son ancienne organisation.

