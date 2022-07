C'est terminé, Elon Musk se retire du projet d'acquisition de Twitter

L'information avait fait le buzz il y a quelques mois, Elon Musk prévoyait de racheter le réseau social Twitter pour un montant de 44 milliards de dollars afin de libérer l'oiseau de la censure et rétablir la liberté d'expression. Cette incroyable acquisition n'aura finalement pas lieu, le milliardaire et patron de Tesla vient d'exprimer son refus d'aller plus loin.

Elon Musk ne veut plus de Twitter

Il avait tout organisé : des accords de financements après de plusieurs banques américaines dont la célèbre Morgan Stanley qui est présente dans 42 pays et l'engagement de mettre plusieurs milliards de dollars sur la table qui venaient de ses capitaux propres. Voilà le plan d'investissement que voulait appliquer Elon Musk pour prendre le contrôle du réseau social Twitter. Malheureusement, cela ne verra jamais le jour !



Selon un récent rapport de Reuters, Elon Musk a déclaré aujourd'hui à la direction de Twitter qu'il se retirait de la procédure d'acquisition avec effet immédiat. Selon le média, le milliardaire a invoqué la raison d'une "violation substantielle de plusieurs dispositions de l'accord".

L'allégation de Twitter selon laquelle moins de 5% de ses utilisateurs sont des comptes frauduleux ou des spams n'avait pas plu à Elon Musk, qui avait mis son projet de rachat de Twitter "temporairement en attente". À ce moment-là, Musk avait déclaré que, bien qu'il soit "toujours engagé dans l'achat", il se concentrerait sur les statistiques de Twitter en matière de spam.



Aujourd'hui, Elon Musk rejette la faute sur le comportement des dirigeants de Twitter. Le milliardaire explique avoir tout fait pour racheter le réseau social, mais qu'il n'est pas possible d'investir 44 milliards de dollars quand en face l'entreprise ne se conforme pas à ses obligations contractuelles. De plus, Elon Musk avait réclamé dès les premiers jours des informations commerciales à propos de Twitter, des documents que n'a jamais donnés la direction du réseau social.



Avec Musk aux commandes, les utilisateurs pouvaient s'attendre à une modération moins stricte et à une liberté d'expression quasi totale. Le PDG de Tesla prévoyait aussi de réactiver le compte de son ami Donald Trump, Elon Musk avait déclaré que Twitter avait fait une erreur en interdisant au 45e Président des États-Unis de pouvoir s'exprimer.