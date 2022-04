Officiel : Elon Musk rachète Twitter pour 44 milliards de dollars !

⏰ Il y a 52 min (Màj il y a 39 min)

Medhi Naitmazi

Twitter n'aura pas tergiversé tant que cela et vient d'officialiser son intention d'accepter l'offre pharamineuse d'Elon Musk de racheter la société au prix de 54,20 dollars par action. Cette annonce intervient après qu'Elon Musk ait soumis ce qu'il a appelé sa "meilleure et dernière" offre de privatisation de la société au début du mois. Voyons ensemble tous les détails concernant l'acquisition de Twitter par Elon Musk.

Twitter accepte l'offre d'Elon Musk

Après avoir acquis plus de 9% des actions du groupe, Elon Musk avait rapidement formulé une offre de rachat complet pour 40 milliards d'euros. Au départ, les rapports indiquaient que Twitter ne souhaitait pas donner suite à l'offre de Musk. Le conseil d'administration de Twitter a même adopté une clause dite de "pilule empoisonnée" pour éviter une prise de contrôle hostile. Ensuite, des rapports publiés plus tôt dans la journée indiquaient que le conseil d'administration de Twitter étudiait l'offre et que la société pourrait se faire dans les prochains jours.



C'est maintenant chose faite, Twitter ayant annoncé qu'elle avait effectivement accepté l'offre de Musk de racheter la société. La transaction est évaluée à 54,20 dollars par action, pour une valeur totale de 44 milliards de dollars. Cela signifie que les actionnaires de Twitter recevront 54,20 dollars par action détenue.

Parag Agrawal, PDG de Twitter, a déclaré :

Twitter a un objectif et une pertinence qui ont un impact sur le monde entier. Profondément fiers de nos équipes et inspirés par le travail qui n'a jamais été aussi important.

La liberté d'expression au coeur du projet d'Elon Musk

De son côté, Elon Musk a réaffirmé les raisons de son achat, notamment pour la libre expression qu'il jugeait en perte de vitesse sur le réseau social et sur Internet de manière générale :

La liberté d'expression est le fondement d'une démocratie qui fonctionne, et Twitter est la place publique numérique où sont débattues des questions vitales pour l'avenir de l'humanité. Je veux également rendre Twitter meilleur que jamais en améliorant le produit avec de nouvelles fonctionnalités, en rendant les algorithmes open source pour augmenter la confiance, en vainquant les robots spammeurs et en authentifiant tous les humains. Twitter a un potentiel énorme - je suis impatient de travailler avec l'entreprise et la communauté des utilisateurs pour le débloquer.

Dans le détail, l'accord stipule que Musk a obtenu 25,5 milliards de dollars de financement par emprunt et par prêt sur marge entièrement engagés et qu'il fournit un engagement de capitaux propres d'environ 21,0 milliards de dollars. Une fois l'opération finalisée, l'entreprise sera privée et sortira des cotations boursière.



Cette opération a été "approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Twitter" et devrait être conclue cette année.



Musk a également déclaré qu'il pensait que Twitter devait devenir privé pour "prospérer". Le PDG de Tesla et SpaceX a affirmé que Twitter ne reflète pas les valeurs de la liberté d'expression et que l'entreprise, dans sa forme actuelle, "ne prospérera pas et ne servira pas cet impératif sociétal."

J'ai investi dans Twitter car je crois en son potentiel pour être la plateforme de la liberté d'expression dans le monde entier, et je crois que la liberté d'expression est un impératif sociétal pour une démocratie qui fonctionne.



Cependant, depuis que j'ai investi, je me rends compte que l'entreprise ne prospérera pas et ne servira pas cet impératif sociétal sous sa forme actuelle. Twitter doit être transformé en entreprise privée.

Un coup de tonnerre dans le secteur des nouvelles technologies, d'autant qu'Elon Musk aurait pu faire face à une concurrence féroce de la part des GAFAM comme Apple ou Google. Que pensez-vous de cette acquisition qui représente tout de même 20% de la fortune de l'américain ?