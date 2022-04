Tesla a presque doublé son chiffre d'affaires au premier trimestre 2022

⏰ Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir



Tesla a réalisé un excellent premier trimestre malgré une période "exceptionnellement difficile". La société américaine a construit 305 000 véhicules au cours du premier trimestre de cette année, en a livré 310 000, et a ouvert de nouvelles usines à Berlin et à Austin - tout cela pendant que le PDG Elon Musk cherchait à réaliser une OPA très médiatisée sur Twitter.

Des résultats financiers éclatants pour Tesla

Les récents investissements de Tesla dans ses usines, ainsi que les efforts déployés pour consolider sa chaîne d'approvisionnement en composants de batteries, s'inscrivent dans le cadre de la stratégie de localisation de l'entreprise, qui vise à réduire les coûts de production en construisant les véhicules plus près des marchés où ils seront finalement vendus. Mais comme le reste de l'industrie automobile, Tesla doit faire face à un approvisionnement de plus en plus serré en semi-conducteurs essentiels et à une hausse des prix stimulée par l'inflation elle-même provoquée par l'invasion de la Russie en Ukraine. Le constructeur est également confronté à la fermeture de son usine Gigafactory à Shanghai, qui a été fermée en raison de l'épidémie de COVID dans la région.

Mais l'horizon est dégagé pour Tesla qui a profité de l'inauguration de la Gigafactory d'Austin au début du mois, Musk a confirmé que le Cybertruck tant attendu serait finalement mis en vente en 2023 et qu'une version bêta étendue de sa technologie de conduite entièrement autonome serait déployée dans toute l'Amérique du Nord cette année. Cependant, le Cybertruck et le Roadster à venir sont toujours répertoriés comme "en développement" dans les documents publiés.



Elon Musk a tenu à rassurer les investisseurs et journalistes présents lors de la publication des résultats de T1 2022 de mercredi :

Nous restons sur la bonne voie pour atteindre la production du cybertruck l'année prochaine.

Le premier trimestre 2022 a également été marqué par des augmentations de prix dans l'ensemble de la gamme de modèles Tesla et par la suppression des équipements de recharge mobiles gratuits. Dans l'ensemble, l'entreprise a enregistré un bénéfice net de 3,3 milliards de dollars, contre 438 millions de dollars l'an dernier.



Pour l'avenir, Musk prévoit une autre année record en 2022. Alors que les perspectives officielles de l'entreprise prévoient une augmentation de 50 % de la production de véhicules, "je pense que nous avons en fait une chance raisonnable d'obtenir une augmentation de 60 % par rapport à l'année dernière", a déclaré M. Musk. Il a également mentionné le prototype Robotaxi que Tesla est en train de développer. "Il est hautement optimisé pour l'autonomie, ce qui signifie qu'il n'aura pas de volant ni de pédales, et un certain nombre d'autres innovations qui, à mon avis, sont très intéressantes", a-t-il ajouté. Le Robotaxi pourrait être produit en série dès 2024. Mais les annonces de ce type du côté de Tesla n'ont jamais été tenues...