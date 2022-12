Huawei prévoit un bon chiffre d'affaires en 2022, l'entreprise n'est pas morte !

Vous souvenez-vous de l'incroyable puissance de Huawei sur le marché des smartphones et tablettes il y a quelques années ? Aujourd'hui, l'entreprise est en difficulté à cause des multiples sanctions américaines à son encontre. Donald Trump a initié le ralentissement de la croissance de Huawei et Joe Biden a poursuivi le travail de son prédécesseur dès son emménagement à la Maison-Blanche. Malgré ce minutieux travail des États-Unis pour anéantir l'activité mondiale de Huawei, l'entreprise continue de vivre et se permet même d’accomplir une belle performance en 2022.

Qui a dit que Huawei était fini ?

Après plusieurs années particulièrement difficiles qui se sont succédé, l'entreprise chinoise Huawei commence à voir le bout du tunnel. En effet, Huawei a réalisé une année 2022 plutôt satisfaisante et n'enregistre aucune chute inquiétante de son chiffre d'affaires qui pourrait effrayer les investisseurs.

Pour son exercice annuel en 2022, Huawei déclare prévoir un chiffre d'affaires de 636,9 milliards de yuans (91,4 milliards de dollars), soit légèrement mieux qu'en 2021 où Huawei avait concrétisé un chiffre d'affaires de 636,8 milliards de yuans.



Si cela représente une belle performance pour une entreprise qui a été attaquée de tous les côtés avec diverses sanctions venant des États-Unis, Huawei reste très loin d'Apple, la firme de Cupertino produit ce chiffre d'affaires en seulement un trimestre !

Cette projection sur les résultats financiers de 2022 réconforte le conseil d'administration de Huawei qui avait vécu en 2021 une chute de son chiffre d'affaires de 28,6% comparé à l'année précédente. Une réorganisation interne à des postes clés a été réalisée en urgence et une nouvelle stratégie a été adoptée afin de rassurer les investisseurs, relancer les ventes et renforcer la position mondiale de Huawei auprès des consommateurs.



Aujourd'hui, Eric Xu qui est le CEO de l'entreprise se dit optimiste pour 2023 et les années qui suivront. La catastrophe du chiffre d'affaires en baisse semble du passé et on sent que c'est un sacré soulagement pour la direction de Huawei.

Nous avons réussi à sortir du "mode crise'". Le groupe sait désormais avancer avec les restrictions que nous infligent les États-Unis, elles sont désormais devenues la norme pour Huawei.

Eric Xu a également pris le temps d'envoyer une lettre aux employés qui ont été nombreux à avoir peur d'être licenciés après l'annonce des résultats financiers de 2021. Dans cette communication, le CEO explique que l'activité qui concerne le déploiement des infrastructures 5G se porte bien et qu'il y a une "croissance régulière" depuis le 1er janvier 2022.



En ce qui concerne le secteur des smartphones, Eric Xu reconnait que la chute phénoménale de la part de marché de Huawei a été très douloureuse, mais l'hémorragie s'est atténuée. Xu sous-entend que Huawei ne devrait pas voir sa part de marché se réduire davantage en 2023, elle pourrait même évoluer avec le lancement de nouveaux modèles qui arriveront probablement dans les mois à venir.



Le CEO de Huawei affirme que toute la perte du chiffre d'affaires lié à l'activité des smartphones a été compensée avec d'autres secteurs. Finalement, les États-Unis ont voulu faire mal à Huawei, mais cela a permis au géant chinois d'accentuer sa présence sur les autres secteurs et l'entreprise a même découvert une capacité à se renouveler dans des moments de crises où des solutions d'urgence doivent être trouvées pour sortir rapidement la tête de l'eau.



Source