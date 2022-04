TSMC annonce un chiffre d'affaires record pour le premier trimestre 2022

Guillaume Gabriel

On ne présente plus TSMC tant la firme taïwanaise est devenue une référence dans l'écosystème d'Apple, faisant office de principal partenaire de la Pomme. Si on s'attendait à un chiffre d'affaires réduit à cause de la pénurie de composants suite à la pandémie du COVID, il n'en est rien.

Mieux encore, le fabricant de puces a annoncé un chiffre d'affaires record pour le premier trimestre de l'année avec des résultats supérieurs de 35 % par rapport au même trimestre de l'année précédente.

TSMC réalise un premier trimestre 2022 record

Le fabricant de puces TSMC a publié aujourd'hui un rapport sur ses revenus du premier trimestre 2022, qui dépassent les attentes :

TSMC a annoncé aujourd'hui son chiffre d'affaires net pour mars 2022 : Sur une base consolidée, le chiffre d'affaires pour mars 2022 était d'environ 171,97 milliards de dollars NT, soit une augmentation de 17,0 % par rapport à février 2022 et une augmentation de 33,2 % par rapport à mars 2021. De janvier à mars 2022, le chiffre d'affaires a atteint 491,08 milliards de dollars NT, soit une augmentation de 35,5 % par rapport à la même période en 2021.

À noter que TSMC devrait également être en charge des commandes pour le modem 5G conçu par Apple pour la gamme d'iPhone de l'année prochaine.



