Le chiffre d'affaires d'Apple du premier trimestre 2023 devrait être en baisse

Il devient quasiment certain que le chiffre d'affaires d'Apple pour le compte du premier trimestre fiscal 2023 (soit d'octobre à fin décembre car l'exercice de la firme commence au 1er octobre) sera fortement affecté par les difficultés d'approvisionnement en composants et surtout par la chute de production de l'iPhone 14. Comme vu ce matin, Foxconn, sous-traitant principal d'Apple, a déclaré que sa plus grande usine devrait revenir petit à petit à un niveau normal d'ici début janvier.

Une crise dans la crise

La ville de Zhengzhou, communément appelée "iPhone City" parce qu'elle abrite la plus grande usine d'assemblage d'iPhone au monde, a été placée en quarantaine il y a quinze jours.



Pour tenter de réduire l'impact économique des fermetures, les usines sont autorisées à rester ouvertes en passant à une production en circuit fermé, où les travailleurs restent sur le campus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant une période pouvant aller jusqu'à un mois, et dorment dans des dortoirs. Cette situation est évidemment difficile pour les employés, qui sont séparés de leur famille.



Dans le cas de l'usine Foxconn, les choses ont empiré lorsqu'une épidémie de COVID-19 s'est déclarée au sein même du campus. Les travailleurs qui se plaignaient déjà du manque de nourriture et de médicaments, ont une partie d'entre eux quitter l'usine et retourner dans leur ville d'origine. Les offres de primes ultérieures n'ont eu qu'un effet limité, et le retard de leur paiement a entraîné de violentes protestations, avec quelques émeutes. Au final, plus de 20 000 salariés ont quitté leur poste (sur 200 000 personnes).



Depuis quelques jours, les restrictions ont été assouplis un peu partout en Chine, car les manifestations avaient rapidement gagné plusieurs grandes villes.

La production d'iPhone au ralenti

Comme expliqué ce matin, Foxconn a publiquement annoncé que l'épidémie de COVID-19 était désormais sous contrôle et qu'il s'efforçait d'augmenter la production d'iPhone.

À l'heure actuelle, la situation globale de l'épidémie a été maîtrisée, le mois de novembre étant la période la plus touchée.

Alors que l'entreprise reste vague sur les délais, une source de Foxconn indique qu'il faudra au moins un mois de plus pour revenir sur les rails.

Foxconn s'attend à ce que son usine de Zhengzhou, en Chine, touchée par le COVID, reprenne sa pleine production vers la fin décembre ou le début janvier, a déclaré une source de Foxconn lundi, après que les troubles des travailleurs le mois dernier aient perturbé la plus grande usine d'iPhone du monde.

Un chiffre d'affaires en berne au premier trimestre 2023 ?

Foxconn est resté vague sur l'ampleur du déficit de production, et Apple a également refusé de commenter les chiffres. Il ne reste donc que les estimations des analystes, qui pensent qu'Apple perdre au moins 6 millions d'unités sur les iPhone 14 Pro, modèles les plus vendus.



Tout cela intervient après qu'Apple a avertit d'un problème d'approvisionnement pour les fêtes de fin d'année et que Foxconn a annoncé une "croissance négative" pour ce trimestre. Et ça, c'était avant les émeutes.



Il semble donc assez certain que le chiffre d'affaires d'Apple pour le trimestre des fêtes de fin d'année - le premier trimestre fiscal de la société - va être durement touché.



L'impact sur le premier trimestre civil de 2023 (le second pour Apple) est moins certain. Il faudra surveiller les différents indicateurs de près, ainsi que le comportement des consommateurs qui n'auront pas pu offrir ou s'offrir un iPhone 14 à Noël. Certains devraient patienter et donc reporter leur achat, tandis que d'autres se rabattront sur d'autres produits, parfois même chez les concurrents.



À votre avis, Apple va-t-elle récupérer une partie des ventes perdues au trimestre prochain ? Rendez-vous fin janvier pour les résultats financiers.