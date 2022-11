Émeute à l'usine de Foxconn : jusqu'à 6 millions d'iPhone 14 Pro ne seront pas assemblés

Depuis plus de 2 mois, les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max font l'objet d'une forte demande de la part des consommateurs, un succès qu'a du mal à gérer Apple, car la production en Chine est ralentie depuis un long moment. En effet, après les difficultés liées à la politique zéro Covid du gouvernement de Xi Jinping, c'est désormais un nouveau problème qui diminue la quantité d'iPhone 14 Pro assemblés.

Foxconn déçoit beaucoup Apple

Pour produire en masse les iPhone 14 Pro et livrer par palettes les Apple Store et les nombreux revendeurs à travers le monde, Apple dépend de Foxconn à Zhengzhou en Chine. Il s'agit de la plus grande usine d'iPhone, celle-ci est d'ailleurs souvent présentée comme une "iPhone City". La semaine dernière, de violentes émeutes ont éclaté aux abords de l'usine, la cause est liée à un retard de paiement des salaires qui a duré un certain temps, ce qui a poussé des milliers d'employés à se révolter et provoquer des scènes de chaos.



Sans surprise, cet incident a engendré une vague de démissions, beaucoup ont affirmé qu'il était impossible pour eux de continuer à honorer leur contrat de travail dans des conditions aussi catastrophiques que celles mises en place par la direction de l'usine.



Au total, on retrouve un total de 20 000 travailleurs qui ont quitté le navire après la régularisation des salaires qu'ils n'avaient pas reçus jusqu'ici. Si Foxconn a essayé de rassurer Apple en garantissant que l'impact serait minime grâce aux recrutements qui étaient à nouveau ouverts pour les fêtes de fin d'année, ce ne serait finalement pas du tout le cas.

Selon un récent rapport de Bloomberg, suite à cet incident majeur et marquant dans l'histoire de Foxconn, ce seront pas moins de 6 millions d'unités d'iPhone Pro qui ne seront pas produits cette année. À cause de cela, les clients Apple devraient rencontrer d'importantes difficultés à trouver l'iPhone 14 Pro ou l'iPhone 14 Pro Max pour Noël. Résultat, ils devront soit attendre une livraison en janvier ou tout simplement se rapprocher de l'iPhone 14 ou l'iPhone 14 Plus qui eux sont disponibles.



Le rapport explique également que cet événement est vu par l'Apple Park comme étant une "preuve supplémentaire" de la nécessité de diversifier la localisation de ses usines d'assemblage partenaire. Apple envisage toujours d'externaliser une partie de sa production en Inde et dans d'autres pays. Une accélération de cette initiative est à anticiper dans peu de temps !



Si vous prévoyez d'offrir un iPhone 14 Pro ou iPhone 14 Pro Max pour Noël à un proche, il est préférable de se rapprocher des boutiques physiques plutôt que passer commande sur un site internet. Les achats en ligne se font avec des livraisons sous forme chronologique, vous ne passerez jamais avant la personne qui a validé sa commande 3 jours avant vous.

En magasin, la politique est plus de l'ordre "premier arrivé, premier servi", il est donc mieux de se rendre à l'ouverture des Apple Store, des Fnac... tôt le matin pour espérer obtenir un ou plusieurs iPhone 14 Pro.

