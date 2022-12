La principale usine d'iPhone de Foxconn tournera à nouveau à pleine capacité en janvier

Foxconn, l'assembleur d'Apple, s'attend à ce que sa principale usine d'iPhone en Chine retrouve sa capacité totale de production vers la fin du mois de décembre ou le début du mois de janvier, suite aux émeutes qui ont perturbé l'usine le mois dernier.

Une bonne nouvelle pour Apple

"La situation s'est stabilisée", a déclaré une source de Foxconn à Reuters, faisant référence aux manifestations de Zhengzhou et, plus largement, à l'assouplissement des restrictions du COVID par le gouvernement. Les autorités ont enfin lâché du leste concernant la politique zéro-Covid qui, au moindre cas, bloquait et confinait tout un quartier, voire une ville.

Le gouvernement local aide activement à la reprise. La capacité est maintenant reprise progressivement avec l'embauche de nouveau personnel en cours. Si le recrutement se déroule sans heurts, la reprise de la production à plein régime pourrait prendre environ trois à quatre semaines. À l'heure actuelle, la situation globale de l'épidémie a été maîtrisée, le mois de novembre étant la période la plus touchée.

L'usine de Zhengzhou, qui emploie environ 200 000 personnes, a été frappée par des restrictions strictes concernant le COVID-19 le mois dernier après une épidémie dans l'usine, ce qui a entraîné le confinement de la ville d'environ 10 millions d'habitants. Des émeutes ont rapidement éclaté, les travailleurs protestant contre le niveau de vie et le non-paiement des primes promises, que Foxconn a reconnu et a imputé à une "erreur technique" lors du recrutement des nouvelles recrues.



L'usine de Zhengzhou est la plus grande usine d'iPhone de Foxconn, qui emploie environ 200 000 personnes. Le sous-traitant taïwanais est responsable de l'assemblage d'environ 70 % des iPhones vendus par Apple, mais elle a du mal à garder les employés sur le site en raison des blocages, certains rapports suggérant que la production pourrait chuter de 30 %. À priori, plus 20 000 employés ont rendu leur tablier.



Les modèles d'iPhone 14 Pro font actuellement l'objet d'un retard d'expédition d'au moins quatre semaines sur la boutique en ligne d'Apple en France et pratiquement partout ailleurs, la société luttant pour maintenir l'approvisionnement avant les fêtes de fin d'année.