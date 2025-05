Foxconn : plus d'IA et moins d'humains pour la fabrication de l'iPhone

Foxconn amorce une transformation majeure de son modèle industriel en remplaçant une grande partie de sa main-d’œuvre humaine par l’intelligence artificielle et la robotique. Lors du salon Computex 2025, l’entreprise a présenté sa vision d’une production automatisée, suscitant autant d’enthousiasme que d’inquiétudes sur l’avenir du travail humain dans l’industrie manufacturière.

L'ère de l'IA et des robots est arrivée

Foxconn, le principal fournisseur d'Apple, a annoncé une transformation radicale de ses lignes de production en intégrant massivement l'intelligence artificielle (IA) et la robotique. Lors de son intervention au Computex 2025 à Taïwan, le président de Foxconn, Young Liu, a révélé que l'IA et les robots pourraient bientôt remplacer le travail humain dans les usines, notamment pour les tâches répétitives et peu qualifiées.

Une automatisation poussée

Selon Liu, l'intégration d'outils d'IA dans les processus de fabrication a permis à des logiciels d'effectuer environ 80 % des tâches nécessaires à la configuration des équipements pour une nouvelle production, et ce, plus rapidement que les opérateurs humains. Cette automatisation permettrait de réduire les coûts de main-d'œuvre dans les pays à faible PIB, tout en augmentant la productivité.

Pour accompagner cette transition, Foxconn a développé un modèle d'IA interne, baptisé "FoxBrain", inspiré des modèles Llama 3 et 4 de Meta. Ce modèle est conçu pour exécuter de manière autonome des tâches spécifiques sur le plancher de production. Foxconn envisage de rendre ce modèle open-source, bien qu'aucun calendrier n'ait été précisé.

Une cohabitation entre humains et machines

Malgré cette automatisation avancée, Liu souligne que l'IA et la robotique ne peuvent pas remplacer entièrement les travailleurs humains. Il estime qu'environ 20 % des tâches nécessitent encore l'intervention d'humains qualifiés, notamment pour la recherche et le développement, le contrôle des processus et le contrôle qualité. Cette complémentarité entre l'homme et la machine est essentielle pour maintenir la qualité et l'innovation dans les processus de fabrication.

Implications pour l'industrie mondiale

Cette évolution vers une automatisation accrue pourrait avoir des répercussions importantes sur l'industrie mondiale. D'une part, elle pourrait permettre à des pays à plus faible coût de main-d'œuvre de concurrencer les économies développées dans le domaine de la fabrication. D'autre part, elle soulève des questions sur l'avenir de l'emploi dans les secteurs à faible qualification et sur les défis éthiques liés à l'utilisation de l'IA dans des contextes sensibles.

Impact sur la production d'Apple

Bien que Foxconn ait commencé à diversifier sa production vers des pays comme l'Inde, le Vietnam et le Brésil, la Chine reste un acteur clé dans la fabrication des iPhone. L'intégration de l'IA et de la robotique pourrait permettre à Apple de réduire sa dépendance à la main-d'œuvre à faible coût en Chine et d'envisager une production dans des régions à coûts plus élevés, tout en maintenant une efficacité comparable.

Avenir incertain

L'automatisation de la production soulève des questions complexes sur l'avenir du travail, l'éthique de l'IA et les inégalités économiques. Alors que certains voient dans cette évolution une opportunité de progrès, d'autres s'inquiètent des conséquences sociales et économiques. Il est essentiel que les entreprises, les gouvernements et la société civile collaborent pour anticiper et gérer ces transformations de manière responsable et inclusive.

