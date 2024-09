Etude : l'iPhone 16 est le modèle le moins populaire depuis 5 ans

Selon une étude récente de la banque d'investissement Morgan Stanley, les délais de livraison de l'iPhone 16 sont plus courts que ceux de ses prédécesseurs, ce qui suggère une demande plus faible pour le dernier smartphone d'Apple. Une tendance surprenante alors que la firme de Cupertino mise gros sur l'intelligence artificielle avec son Apple Intelligence.

Des délais de livraison en baisse par rapport aux iPhone précédents

Morgan Stanley a analysé les délais moyens entre la précommande et la livraison des différents modèles d'iPhone 16, et les a comparés à ceux de l'année dernière :

iPhone 16 Pro Max : 25,5 jours (contre 43,5 jours en 2023)

iPhone 16 Pro : 18,5 jours (contre 32,5 en 2023)

iPhone 16 : 9 jours (contre 14 en 2023)

iPhone 16 Plus : 7,9 jours (contre 13,9 en 2023)

En moyenne, le délai de livraison de l'iPhone 16 n'est que de 9 jours depuis le début des précommandes, soit le plus court des 5 dernières années, et à peu près équivalent à celui de l'iPhone 12. Selon Morgan Stanley, il y a plus de 50% de chances qu'Apple réduise ses commandes auprès de ses fournisseurs.

L'IA ne semble pas encore être un argument d'achat

Les analystes notent que les premiers acheteurs semblent avant tout motivés par le renouvellement d'un ancien téléphone, ou par l'amélioration de l'autonomie et de l'appareil photo. L'intelligence artificielle Apple Intelligence, grande nouveauté de l'iPhone 16, ne semble pas peser lourd dans la décision d'achat pour le moment. Il faut dire qu'elle n'est pour l'instant disponible qu'en version bêta.

Malgré tout, il est encore tôt pour tirer des conclusions définitives. Des délais de livraison courts en début de cycle ne sont pas toujours un indicateur fiable. Apple a peut-être mieux anticipé la demande cette année. Et le plein potentiel d'Apple Intelligence reste à démontrer une fois la version finale disponible.

Il n'empêche, après des signes de faiblesse des précommandes et des remises anticipées pour les employés, ces chiffres de Morgan Stanley alimentent les doutes sur le succès de l'iPhone 16. La révolution de l'IA mobile promise par Apple n'est peut-être pas encore assez tangible pour convaincre les acheteurs de franchir le pas. À suivre dans les prochains mois.

