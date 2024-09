iPhone 16 : le bouton action pour tous les modèles avec détection de la pression

Avec l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, Apple a introduit un bouton « Action » à la place du commutateur permettant de passer du mode silencieux au mode sonnerie. Cette nouveauté permet aujourd’hui de définir une action quand vous appuyez sur ce bouton. Le bouton action va continuer son déploiement sur la gamme iPhone 16 qui sortira en 2024, voici tout ce que nous savons.

Une nouvelle rumeur sur le bouton action et les autres boutons qui seront sur les iPhone 16

La prochaine génération d’iPhone fait déjà l’objet de rumeurs captivantes. Une source fiable, liée aux récentes fuites de l’iPhone 15, a partagé avec MacRumors des informations intrigantes concernant des changements dans la conception des boutons de l’iPhone 16.



La série iPhone 16, comprenant l’iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, est prévue pour introduire une modification majeure : le remplacement des boutons mécaniques traditionnels par des boutons capacitifs. Cette transition vers des boutons du même type que le bouton d'accueil apparu sur l'iPhone 7 représente une avancée technologique, offrant une expérience utilisateur plus fluide et réactive.

Le changement le plus remarquable concerne le “bouton Action”, Apple envisage de remplacer le commutateur de sourdine physique actuel par ce nouvel élément sur tous les modèles à venir (au lieu de le proposer qu’aux modèles Pro comme c’est le cas actuellement). Ce bouton serait non seulement plus intuitif mais aussi équipé d’un capteur de force capable de détecter différents niveaux de pression. Cette fonctionnalité pourrait potentiellement ouvrir la voie à de nouvelles interactions et fonctionnalités, bien que les détails spécifiques restent incertains.



Des expérimentations sont en cours concernant la taille du bouton Action, avec des tests sur différentes tailles, certaines variantes étant plus grandes que celles trouvées sur l’iPhone 15 Pro.