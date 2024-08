Apple s’attend à vendre plus d’iPhone 16 Pro que de modèles standards

Dans quelques semaines, le monde entier découvrira la gamme iPhone 16 dans le cadre du traditionnel Apple Event de la rentrée. Avant le lancement, Apple organise la production des iPhone afin de privilégier les modèles qui seront les plus expédiés. Selon un récent rapport qui vient de la chaîne d’approvisionnement, Apple prévoit que deux tiers des ventes d’iPhone 16 seront des modèles Pro ou Pro Max, une tendance qu’on a déjà pu apercevoir sur les précédentes gamme d’iPhone !

L’iPhone 16 Pro, un gigantesque succès ?

Apple se prépare à une nouveau succès avec sa gamme d’iPhone 16, la firme de Cupertino anticipe une tendance : les modèles Pro devraient représenter les deux tiers des ventes. Cette estimation, qui montre l’importance croissante des versions haut de gamme dans la stratégie d’Apple, repose sur plusieurs innovations qui devraient séduire une clientèle en quête de performance et de nouveauté.



L’une des principales nouveautés qui devraient attirer les consommateurs vers les modèles Pro est l’introduction de l’objectif périscope, une fonctionnalité jusqu’ici réservée à l’iPhone 15 Pro Max. En élargissant cette caractéristique au modèle iPhone 16 Pro, Apple rend cette technologie avancée accessible à un plus large public. L’objectif périscope, qui permet un zoom optique amélioré sans augmenter l’épaisseur du téléphone, est un atout majeur pour les clients qui accordent de l’importance à la photographie avec leur iPhone.

La confiance d’Apple en la popularité de ses modèles Pro se constate également dans ses relations avec ses fournisseurs. LG Innotech a été désigné comme le seul fournisseur du module d’objectif périscope pour l’iPhone 16, Apple a commandé un volume de modules suffisant pour couvrir 70 % de la demande prévue pour la gamme d’iPhone 16. Un indicateur clair qui prouve que les modèles Pro sont actuellement plus produits que les modèles standards dans les usines partenaires en Asie.

Une production ambitieuse pour une demande croissante

En termes de production, Apple prévoit d’atteindre 90,1 millions d’unités d’ici la fin de l’année. Ce chiffre impressionnant reflète non seulement la demande anticipée pour les nouveaux iPhone, mais aussi l’impact attendu des nouvelles fonctionnalités, telles qu’Apple Intelligence, qui devraient inciter de nombreux utilisateurs à renouveler leur appareil ou à migrer d’Android vers l’iPhone.



La répartition estimée des ventes par modèle montre la domination attendue des versions Pro dans les chiffres de ventes. Le modèle standard de l’iPhone 16 devrait se vendre à 24,5 millions d’unités, représentant 27 % des ventes. En comparaison, l’iPhone 16 Pro devrait atteindre 5,8 millions d’unités (6 %), tandis que l’iPhone 16 Pro Max est estimé à 33,2 millions d’unités (37 %). Enfin, l’iPhone 16 Pro, incluant les deux versions, devrait totaliser 26,6 millions d’unités (30 %).



Avec une proportion attendue des ventes pour les modèles Pro atteignant 67 %, Apple confirme une tendance qui s’est installée au fil des années : les utilisateurs sont de plus en plus enclins à opter pour les versions les plus performantes de l’iPhone, même si cela implique un coût plus élevé. Ce qu’il faut aussi prendre en compte, c'est que beaucoup de consommateurs revendent leur précédent iPhone, ce qui permet de réduire le coût de l’achat et donc de viser plus facilement le haut de gamme !



La fin de 2024 s’annonce sous le signe du succès pour Apple, avec une gamme d’iPhone 16 qui devrait une fois de plus séduire un public large et fidèle, tout en attirant de nouveaux utilisateurs.



Source