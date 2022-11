20 000 salariés de Foxconn quittent la production de l'iPhone en Chine

Travailler plus de 10 heures par jour dans une usine où on assemble des milliers d'iPhone par jour, c'est fatigant. Ajoutons à cela des règles strictes (Covid-19) suite aux décisions gouvernementales et un retard de salaire et c'est (sans surprise) des démissions en masse qui ont lieu. La situation commence à devenir critique chez Foxconn, alors que les fêtes de fin d'année approchent et que les commandes d'Apple arrivent aussi vite que Mbappé qui court sur un terrain, la production de l'iPhone perd brutalement 30% de son effectif. Allons-nous vers une catastrophe dans les délais de livraison ?

Des démissions en masse qui inquiètent Apple

Pour des entreprises comme Apple, le dernier trimestre de l'année est toujours un moment très important, l'assemblage des produits dans les usines partenaires doit aller très vite pour satisfaire la forte demande des consommateurs pendant Noël. L'un des produits stratégiques pour Apple, c'est l'iPhone, le smartphone réalise les meilleures performances dans le catalogue et permet de battre à chaque fois de nouveaux records de chiffre d'affaires.



Pour la fin de l'année 2022, les choses pourraient s'avérer compliquées, déjà que les iPhone 14 Pro et Pro Max font face à des délais de livraison très élevés, la situation pourrait empirer dans les prochaines semaines suite au mouvement massif de démissions chez Foxconn en Chine !

Comme vous l'avez probablement vu sur les réseaux sociaux, il y a eu ces derniers jours de violents affrontements entre les autorités et les employés de Foxconn, on a pu apercevoir des scènes de chaos devant l'usine de Foxconn localisée à Zhengzhou en Chine.



La raison fait suite à des retards de paie, Foxconn devait normalement distribuer les chèques dans les temps, mais l'entreprise a dû faire face à un imprévu. Au bout de plusieurs jours d'attente, des milliers de salariés ont fait le choix d'arrêter de travailler et de manifester devant l'usine. La situation est immédiatement devenue tendue quand une armée de policiers s'est rendue sur les lieux pour maintenir la sécurité aux abords de l'usine.

Selon un rapport de Reuters, la production des iPhone pourrait faire face à un coup dur sous peu si Foxconn n'arrive pas à remplacer rapidement les 20 000 salariés qui viennent de claquer la porte ! Le partenaire d'Apple fait son maximum pour éviter de perdre trop de commandes du géant californien, mais sans mains-d'œuvre, même avec la meilleure volonté du monde, Foxconn ne peut rien y faire.



Le rapport explique :

Foxconn s'est excusé pour une "erreur technique" liée à la rémunération lors de l'embauche jeudi, et a plus tard offert 10 000 yuans (1 400 $) pour protester contre les nouvelles recrues qui ont accepté de démissionner et de partir. La source a déclaré que plus de 20 000 travailleurs, pour la plupart de nouvelles recrues qui ne travaillent pas encore sur des lignes de production, ont pris l'argent et sont partis. Des vidéos publiées sur les médias sociaux chinois vendredi montraient des foules et de longues files d'attente de travailleurs chargés de bagages faisant la queue pour les bus.

À voir comment la situation va évoluer dans les semaines à venir, le délai de livraison sur l'App Store est déjà chaotique pour les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. À l'heure actuelle, comptez environ 1 mois pour recevoir les 2 smartphones, Apple n'assure plus de livraison pour le jour de Noël.

