Foxconn va augmenter le rythme de production de l'iPhone en Inde

Il fut un temps où la totalité de la production de l'iPhone était localisée en Chine, cette époque a bien changé puisqu'avec les confinements répétitifs dans le pays, les grandes entreprises comme Apple déplacent désormais leurs productions dans d'autres pays. Nous avons pu le voir à plusieurs reprises, l'Inde semble être le pays parfait pour participer à l'assemblage des iPhone !

Foxconn souhaite amplifier sa présence en Inde

Après avoir augmenté le nombre d'emplois en Inde au cours des dernières semaines, Foxconn se préparerait à commencer l'assemblage des iPhone dans une nouvelle installation construite il y a seulement quelques mois. Selon le rapport The Economic Times, la structure est une composante du site actuel de Foxconn près de Chennai, en Inde.



La volonté de Foxconn pour une production en Inde n'est pas nouvelle, en réalité l'entreprise est motivée par Apple pour délaisser progressivement le Made in China, afin de se concentrer sur une production en Inde.

Cette demande d'Apple qui date d'environ de 2 à 3 ans a été motivée par deux choses :

Les confinements en Chine : Apple n'accepte pas que la production de l'iPhone soit impactée par des décisions gouvernementales qui empêchent une usine de suivre son rythme de production habituel.

Les avantages fiscaux : pour dynamiser les offres d'emploi et réduire le chômage, le gouvernement indien a proposé aux grandes entreprises comme Apple des avantages fiscaux sur plusieurs années en échange de la création d'usines d'assemblage dans les zones de l'Inde les plus touchées par le chômage.

On comprend mieux pourquoi Apple incite Foxconn à investir en Inde... Cela permet des économies supplémentaires par rapport à une production chinoise et en plus cela offre un "plan B" au cas où les usines en Chine sont paralysées à cause de la crise sanitaire.