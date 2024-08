L’étiquette supposée de la boîte d’iPhone 16 Pro confirme la production en Inde

À quelques semaines, voire même quelques jours, de la présentation de l'iPhone 16, les rumeurs deviennent quotidiennes. Comme chaque année, le prochain iPhone n'aura plus aucun secret pour nous au moment du keynote d'Apple. La dernière fuite concerne la boîte de l'iPhone 16 Pro.



Comme certaines sources l'ont déjà rapporté, Apple prévoit de fabriquer pour la première fois les modèles Pro de cette année en Inde, dans le cadre de sa stratégie visant à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine.

Des iPhone 16 Pro indiens

Une photo partagée par un leaker connu sous le nom de "OvO" sur le réseau social chinois Weibo montre l'étiquette scellant la boîte de l'iPhone 16 Pro. En plus du nom du produit, l'étiquette indique également "Assemblé en Inde", ce qui serait une première pour un modèle Pro. Bien qu'il soit impossible de vérifier l'authenticité de l'image, ce n'est finalement qu'une confirmation des nombreuses rumeurs sur le sujet.

Le mois dernier, MoneyControl a rapporté qu'Apple s'associerait à Foxconn pour assembler les nouveaux iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max en Inde. Plus récemment, Mark Gurman de Bloomberg a corroboré l'information, précisant que d'autres partenaires comme Pegatron et Tata Group contribueraient également au processus d'assemblage dans le pays.

L'année dernière, Apple a commencé à assembler les modèles iPhone 15 et iPhone 15 Plus en Inde en même temps qu'en Chine, marquant une autre première pour le pays. En assemblant les iPhones localement, Apple bénéficie non seulement d'incitations fiscales, mais réduit également sa dépendance envers la Chine pour la production et la distribution. L'entreprise dispose également de sites d'assemblage au Vietnam et au Brésil.

Nous verrons bientôt si "OvO" dit vrai, lui qui n'a pas encore d'historique établi mais qui cumule les fuites sur l'iPhone 16. Il avait notamment annoncé l'option de couleur "or rose".

Keynote de l'iPhone 16

Apple devrait dévoiler l'iPhone 16 au début du mois de septembre, ainsi que les trois autres variantes : Plus, Pro et Pro Max. Les nouveaux modèles devraient être équipés d'une puce améliorée A18 prenant en charge des fonctionnalités exclusives d'IA, ainsi que d'écrans plus grands pour les versions Pro. Les nouveautés seront assez maigres, Apple gardant le meilleur pour l'iPhone 17, avec notamment un iPhone 17 Air (ou Slim) très fin, ainsi que Face ID sous l'écran.



En outre, Apple lancera probablement l'Apple Watch X et les AirPods 4 lors d'un keynote attendu pour le 4 ou 10 septembre.