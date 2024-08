Production des iPhone 16 : Foxconn a embauché 50 000 travailleurs en renfort

Avec la gamme iPhone 16, Apple s’attend à une très forte demande, en partie grâce aux innovations qui seront apportées, mais aussi à Apple Intelligence qui sera disponible sur les nouveaux modèles. L’entreprise s’attend à énormément de renouvellements d’iPhone en plus des migrations d’Android vers iOS. Comme à son habitude, Apple fait tout pour éviter les ruptures de stock sur la phase de précommande et de lancement, cela se constate aujourd’hui chez Foxconn qui a demandé un renfort spectaculaire pour gérer les très nombreuses commandes d’Apple !

Foxconn appelle du renfort pour la production des iPhone 16

La production des iPhone 16 bat actuellement son plein dans les usines partenaires de Foxconn, elle a atteint son niveau maximal en préparation du lancement attendu en septembre. Apple a, comme à son habitude, anticipé la montée en puissance de la production pour garantir une disponibilité mondiale immédiate de ses nouveaux appareils. Afin de répondre à cette demande croissante, Foxconn, principal assembleur d’iPhone, a procédé à un recrutement massif de 50 000 employés supplémentaires dans sa plus grande usine d’assemblage située à Zhengzhou, en Chine.



L’usine de Zhengzhou, souvent surnommée « iPhone City », produit environ 80 % des iPhone vendus dans le monde. Ce site de production est si vaste qu’il est comparable à une petite ville avec ses propres infrastructures et services. Ce complexe industriel est essentiel pour Apple, qui compte sur sa capacité à produire en masse les millions d’iPhone nécessaires pour satisfaire une demande mondiale.

Hausse des salaires et des primes pour attirer la main-d’œuvre

Pour attirer les dizaines de milliers de travailleurs nécessaires et éviter les mouvements sociaux, Foxconn a mis en place une politique d’incitation financière dès le début de l’été. L’entreprise a augmenté les salaires de base et a offert des primes attractives pour séduire les ouvriers.

Une production à son apogée jusqu’à la fin de l’année

La période de production la plus intense pour Foxconn se situe entre les mois d’août et décembre, les usines tournent à plein régime pour répondre aux commandes de la précommande et du lancement ainsi qu’aux commandes liées aux fêtes de fin d’année. Apple s’attend à une demande particulièrement forte cette année, en grande partie grâce aux nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle qui seront intégrées sur l’ensemble des modèles d’iPhone 16. Pour cette raison, l’entreprise a demandé à ses fournisseurs, y compris Foxconn, d’augmenter la production de 10 % par rapport à l’année précédente, fixant un objectif ambitieux de 90 millions d’unités produites.



