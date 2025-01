Des iPhone avec TikTok préinstallé vendus jusqu’à 50 000 $ sur eBay

Avec le "retrait" de TikTok de l'App Store aux États-Unis, certains individus ont rapidement tenté de vendre leurs iPhone sur eBay avec l'application installée à des prix exorbitants à plusieurs dizaines de milliers de dollars. eBay devrait peut-être envisager de trouver une solution à ce phénomène négatif récurrent.

C'était prévu

Depuis la suppression de TikTok des boutiques d’applications aux États-Unis, une nouvelle tendance a émergé sur eBay : des vendeurs proposent des iPhone d’occasion avec TikTok préinstallé à des prix atteignant entre 2 000 et 50 000 dollars. Cette flambée des prix s’explique par l’incapacité des utilisateurs de télécharger ou de réinstaller l’application après son bannissement lié à des préoccupations de sécurité nationale. Un exemple d'un iPhone 16 Pro Max avec TikTok préinstallé à 25 000 $.

Ces iPhone “spéciaux” ciblent principalement les utilisateurs désireux de continuer à utiliser TikTok, malgré l’interdiction qui empêche désormais son téléchargement sur les appareils récents ou réinitialisés. Si certains vendeurs espèrent tirer profit de cette situation en listant des appareils à des prix exorbitants, il est difficile de savoir si ces annonces trouvent réellement preneur. Avec l'annonce positive de Trump, cela semble maintenant encore plus improbable.

Ce phénomène de vente d’appareils à des prix exagérés se répète chaque fois qu’une application ou un service populaire est soudainement retiré ou interdit. Sur eBay, les vendeurs saisissent cette opportunité pour tirer profit de la demande créée par la difficulté d’accès à ces services. Ce type de pratique a déjà été observé par le passé, notamment avec le jeu Flappy Bird en 2014, où des téléphones contenant le jeu préinstallé se vendaient à des prix bien au-dessus de leur valeur réelle.



Chaque fois qu’un produit devient soudainement indisponible ou difficile à obtenir, certains utilisateurs cherchent à contourner la restriction en payant des sommes considérables pour des appareils déjà équipés, transformant ainsi une situation réglementaire en un marché lucratif pour les revendeurs. Le scandale autour des pénuries de PS5 en est le meilleur exemple des dernières années.

