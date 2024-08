La production des écrans OLED de la gamme iPhone 16 va débuter

La production des écrans destinés aux futurs iPhone 16 et iPhone 16 Pro est prévue pour démarrer en juin, selon l'analyste d'écrans Ross Young. Dans un tweet sur X, le spécialiste de l’affichage a indiqué que la production des panneaux OLED commencerait le mois prochain, les « petits » modèles, les iPhone 16 et iPhone 16 Pro, ayant la plus grande production prévue pour juin.

Les écrans de l’iPhone 2024

Les fournisseurs d'Apple commenceront donc à fabriquer les écrans dans quelques jours, avant de les envoyer aux usines qui commenceront à assembler les modèles finis de l'iPhone 16 cet été. Les iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, et iPhone 16 Pro Max devraient sortir en septembre, date de lancement typique des nouveaux telephones d'Apple.



La rumeur veut que l’iPhone 16 conserve la même dalle OLED, alors que l’iPhone 16 Pro aurait droit à une version plus avancée de chez Samsung, un écran plus économe en énergie.

Une nouvelle taille d’iPhone

Si le design sera identique à celui des iPhone 15, à savoir des appareils à bords plats mais aux angles légèrement arrondis, Apple devrait augmenter la taille des iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max.



Depuis mai 2023, nous savons que l'iPhone 16 Pro disposera d'un écran de 6,3 pouces (contre 6,1 pouces auparavant) tandis que l'iPhone 16 Pro Max aura un écran de 6,9 pouces (contre 6,7 pouces). Les tailles des écrans des modèles standard iPhone 16 ne changeront pas, l'iPhone 16 mesurant 6,1 pouces et l'iPhone 16 Plus, 6,7 pouces. Les fans des iPhone « mini » risquent d’être fortement déçus.

Les autres nouveautés de l’iPhone 16

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités envisagées pour la gamme iPhone 16, citons un nouveau bouton "Capture" pour prendre des images et des vidéos en mode paysage, des puces A-series plus rapides, des mises à jour des caméras, ainsi que le Wi-Fi 7, des modems 5G plus rapides pour certains modèles et des coloris actualisés. On note au total 10 nouveautés sur l’iPhone 16 Pro.