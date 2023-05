La production d'écrans pour iPhone 15 débutera au mois de juin

D'après l'analyste Ross Young , la production de panneaux d'affichage (écrans) pour la série iPhone 15 devrait débuter le mois de prochain. Les iPhone 15 et les iPhone 15 Pro sont concernés par ce lancement de production légèrement précoce. Visiblement, Apple n'a pas l'intention de subir comme l'an passé pour la sortie des iPhone 14. Pour rappel, en septembre dernier, l'iPhone 14 Pro a eu le droit à une assez longue période de pénurie durant laquelle le smartphone était difficilement trouvable.

