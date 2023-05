L'Europe met en garde Apple contre les restrictions USB-C des iPhone 15

À partir de la fin 2024, les appareils tels que les téléphones portables, les tablettes, les lecteurs électroniques, les appareils photo numériques, les écouteurs, les haut-parleurs portables et les claviers devront pouvoir être rechargés via USB-C. Les États membres devront également veiller à ce que ces appareils soient compatibles avec l'USB-C, France évidemment comprise.

D'ici le troisième trimestre de cette année, l'autorité bruxelloise entend publier un guide afin d'assurer une "interprétation uniforme de la législation". La présidente de la commission du marché intérieur du Parlement européen, la politicienne Anna Cavazzini, a accusé Apple de vouloir se soustraire aux règles européennes. Apple ne s'est pas exprimé sur ces rapports ni sur la lettre de M Breton. Apple dispose d'un programme de certification pour les câbles "Lightning", le fameux MFi . L'entreprise rappelle régulièrement que les câbles "Lightning" non certifiés pourraient endommager les appareils ou ne pas fonctionner correctement. Avec une puce MFi, il serait techniquement possible de n'autoriser le chargement rapide ou le transfert de données à grande vitesse qu'avec des câbles USB-C certifiés ou sur des appareils précis. La rumeur veut que seuls les câbles MFi USB-C pourront charger rapidement le futur iPhone 15 Pro .

Depuis 2012, les iPhones sont équipés de connecteurs "Lightning", alors qu'Apple a embrassé la norme USB-C en 2015 sur Mac puis en 2018 sur iPad. Le haut responsable français de la Commission fait référence dans sa mise en garde aux rumeurs selon lesquels Apple envisagerait de restreindre, à l'aide d'une puce d'authentification, le chargement ou le transfert de données via des accessoires non certifiés par Apple. "Les appareils qui ne répondent pas aux exigences du chargeur unique ne seront pas autorisés sur le marché de l'UE", a souligné Breton. Il a ajouté que la Commission avait rappelé ce point à Apple lors d'une réunion à la mi-mars.

