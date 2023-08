Apple lancerait de nouveaux AirPods USB-C aux côtés de l'iPhone 15

Les quatre modèles d'iPhone 15 qui seront présentés le 12 septembre prochain seront très certainement les premiers téléphones d'Apple équipés d'un port USB-C au lieu d'un port Lightning. Parallèlement à ce changement, Mark Gurman de Bloomberg rapporte aujourd'hui que l'entreprise prévoit une mise à jour des AirPods avec un boîtier de recharge USB-C lors de son événement de rentrée au Steve Jobs Theater.

Une confirmation du passage à l'USB-C

Dans son article résumant les nouveautés pressenties, Mark Gurman écrit :

Pour être en phase avec les nouveaux iPhones, Apple présentera lors de l'événement des AirPods mis à jour et dotés d'un port de charge USB-C.

Le rapport ne fournit pas de détails supplémentaires sur les modèles concernés. Que ce soit les AirPods 3 ou les AirPods Pro 2, les deux ont tout intérêt à troquer le Lightning pour l'USB-C, car le port de charge unique sera obligatoire sur les appareils électroniques dans l'Union Européenne au printemps 2024. Sans cela, impossible de commercialiser des produits tels que les smartphones, les écouteurs sans fil, etc. Cette nouvelle information n'est finalement qu'une confirmation, Mark Gurman et d'autres comme Ming-Chi Kuo ayant déjà évoqué à plusieurs reprises l'arrivée d'un port USB-C sur les boîtiers des AirPods. De plus, un nouvel étui de charge a été identifié dans iOS 16.4 en mars dernier.



On ne sait pas non plus si les AirPods mis à jour seront dotés de nouvelles fonctionnalités ou de changements autres qu'un boîtier de charge USB-C. Les AirPods de troisième génération ont été lancés en octobre 2021, tandis que les AirPods Pro de deuxième génération sont sortis en septembre 2022.

La gamme complète en USB-C

Plusieurs autres produits et accessoires Apple devront probablement passer du Lightning à l'USB-C au fil du temps, comme le casque AirPods Max, la batterie MagSafe, la Magic Mouse, le Magic Keyboard, le Magic Trackpad, les adaptateurs, et plus encore.



Pour mémoire, outre les Mac et les iPad, Apple a déjà mis à jour la télécommande Siri avec un port USB-C l'année dernière sur l'Apple TV 4K de troisième génération.



Début de réponse mardi 12 septembre lors du keynote Wonderlust d'Apple.