Apple met à jour sa batterie externe MagSafe avec le firmware 2.7.b.0

Si vous avez besoin d’augmenter sensiblement l’autonomie de votre iPhone, sachez que la batterie MagSafe d’Apple est parfois en promotion , et qu’on trouve des accessoires tiers jusqu’à trois fois moins cher comme celle de LL Trader . Il faut soit un iPhone 12, soit un iPhone 13 pour en profiter.

Les mises à jour du micrologiciel sont effectuées discrètement par voie hertzienne et Apple ne fournit pas de notes de version, contrairement à iOS ou MacOS par exemple. Il est donc impossible de savoir quelles fonctionnalités ou corrections de bogues pourraient être incluses dans le nouveau logiciel. Il n'y a pas de méthode claire pour mettre à jour le firmware du pack batterie MagSafe, mais il doit être connecté à un iPhone pour que la mise à jour soit lancée. La dernière mise à jour du firmware du MagSafe Battery Pack par Apple remonte à décembre, et le firmware précédent était numéroté 2.5.b.0.

Le firmware mis à jour devrait être diffusé de manière progressive à partir d'aujourd'hui, et les propriétaires de l’accessoire devraient voir un numéro de version 2.7.b.0 dans l'app Réglages après l'installation du firmware.

Apple a publié un nouveau micrologiciel pour sa batterie externe MagSafe, compatible avec les modèles d'iPhone 12 et d'iPhone 13 qui prennent en charge les accessoires aimantés MagSafe. Il s’agit de la « Battery Pack » qui permet d’augmenter très facilement l’autonomie des smartphones du constructeur américain en déplacement.

