ESR lance une batterie externe MagSafe pour iPhone de 10 000 mAh

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Accessoires Apple

Alban Martin

1



Notre partenaire ESR vient d'ajouter un nouvel accessoire HaloLock à sa gamme avec une banque d'alimentation externe compatible avec la technologie MagSafe des iPhone 13 et iPhone 12. Il s'agit ni plus ni moins d'un concurrent à la Battery Pack d'Apple mais à un prix largement moindre.

Le premier Power Bank MagSafe d'ESR peut recharger deux iPhone en même temps

D'un design épuré, elle dispose d'une capacité de 10 000 mAh et permet de recharger un second appareil grâce à son port USB-C.



En élargissant la gamme déjà diversifiée d'accessoires pour iPhone 13 et iPhone 12 d'ESR, la gamme HaloLock s'étend aujourd'hui à une nouvelle catégorie de produits. Avec la première banque d'alimentation MagSafe de la marque, ESR offre plus qu'une simple batterie sans fil ordinaire avec la charge magnétique d'Apple à bord.

Pour commencer, la marque double la batterie interne par rapport aux autres solutions du marché. Il est assez courant de voir des capacités de 5000mAh parmi la concurrence comme celle d'Anker. Une autre caractéristique notable est que son port USB-C embarqué, qui est utilisé pour charger l'accessoire, peut également envoyer de l'énergie vers un autre iPhone, un iPad ou même le boîtier des AirPods par exemple. Sans oublier un MacBook ou un PC portable.



Dans son design compact, on retrouve le réseau d'aimants typique qui permet au chargeur de s'aligner directement sur votre appareil. Les vitesses de charge sont toujours limitées à 7,5 W, ce qui semble être la norme pour les banques d'alimentation MagSafe, seule Apple pouvant aller à 15 W en sans fil.



La nouvelle batterie MagSafe est proposée au prix de lancement de 37,99 €, mais pour le moment affichée "Indisponible" sur Amazon. Ensuite, l'accessoire passera à 39,99€, soit largement moins que les 109€ de la batterie Apple qui dispose de moins de 2000 mAh.



PS : la marque Moxnice vend exactement la même à 37,99€ sur Amazon.