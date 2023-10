L'événement "Scary Fast" d'Apple a été filmé à l'iPhone 15 Pro Max

Apple a organisé hier soir (cette nuit chez nous) un événement spécial, à la fois court et inhabituel, pour présenter une nouvelle génération de MacBook Pro et d'iMac dotés des puces M3, M3 Pro et M3 Max. La vidéo de 30 minutes sur le thème d'Halloween ressemblait à n'importe quelle autre présentation préenregistrée d'Apple, à un détail près : elle a été filmée avec l'iPhone 15 Pro Max.

Le dernier événement Mac d'Apple a été filmé sur iPhone

À la fin de la présentation, après que Tim Cook a remercié le public, un message s'est affiché à l'écran : "Cet événement a été filmé sur iPhone et édité sur Mac". Il y avait également une clause de non-responsabilité indiquant que "tous les présentateurs, les lieux et les séquences filmées par drone" ont été filmés avec un iPhone 15 Pro Max.



Bien qu'Apple ait toujours présenté l'appareil photo de l'iPhone comme capable de réaliser des films de "qualité hollywoodienne", c'est la première fois qu'un événement Apple entier est enregistré à l'aide de l'iPhone.

Il s'agit bien sûr d'un moyen astucieux (et gratuit) de promouvoir les derniers modèles en date, dotés de nouvelles fonctionnalités vidéo importantes pour les professionnels. Les derniers iPhone lancés en septembre sont les premiers à enregistrer en ProRes Log à 60 images par seconde. Ce format combine la très faible compression du format ProRes et le format de couleur Log, utilisé dans l'industrie cinématographique pour une correction précise des couleurs.



L'iPhone 15 Pro est également le premier smartphone au monde à prendre en charge l'ACES, l'Academy Color Encoding System, une norme mondiale pour les flux de travail liés à la couleur. En outre, les professionnels peuvent connecter un stockage externe à l'aide du port USB-C 3.2 pour y enregistrer des vidéos directement, permettant d'éviter de saturer la mémoire du téléphone. Sur l'iPhone 15 Pro Max, les utilisateurs peuvent également réaliser des vidéos en utilisant le zoom optique 5x tétra-prism.



Rappelons en outre que, lors de l'annonce de l'iPhone 15 Pro en septembre dernier, Apple s'est associée à la chanteuse Olivia Rodrigo, qui a publié un clip vidéo pour "Get him back !", également tourné à l'iPhone 15 Pro Max.



Pensez-vous que les prochains keynotes seront enregistrés à l'iPhone ? Avez-vous remarqué une différence de qualité par rapport aux anciennes conférences ? Voici la vidéo complète de la keynote Scary Fast :