[Live] Keynote du 30/10 : compte à rebours, iMac M3, MacBook Pro M3, USB-C

C'est le grand jour chez Apple, le moment de découvrir de nouveaux produits avec un dernier keynote en cette année 2023. Après la WWDC 23 puis la conférence de septembre sur les iPhone 15, Apple s'apprête à présenter de nouveaux Mac avec la puce M3 lors du keynote "Scary Fast". La firme en profitera certainement pour donner des nouvelles du casque Vision Pro qui doit être commercialisé l'an prochain, ainsi que des accessoires USB-C. Certaines sources évoquent aussi des iPad.

Un évènement pré-enregistré avec un compte à rebours

Lancé par Tim Cook, ce troisième #AppleEvent de l'année sera pré-enregistré par les équipes du constructeur californien. Malgré cela, certains veinards ont été invités à visionner la vidéo, pour profiter ensuite des tests et des ateliers avec les ingénieurs.

Fait amusant, la page d'accueil d'Apple contient aujourd'hui un petit œuf de Pâques : Si vous survolez le logo Apple avec votre souris, il se transforme en un compte à rebours animé.



Le compte à rebours interactif ne s'affiche qu'au survol de l'écran, de sorte que vous ne pouvez pas le voir facilement sur l'iPhone ou l'iPad. Le survol de l'Apple Pencil ou un trackpad appairé fera l'affaire sur une tablette, mais le plus simple est de le voir sur Mac (ou PC)/. De toute façon, c'est un évènement centré sur le Mac.

Quelle heure pour le keynote Scary Fast

Apple n'a pas l'habitude d'afficher un compte à rebours avant les événements, mais il est très utile dans ce cas-ci en raison de l'heure de début inhabituelle : l'événement d'aujourd'hui commence dans la soirée à 17 heures, heure du Pacifique, alors que la plupart des événements Apple démarrent à 10 heures. Cela signifie qu'à Paris, ce sera à 1 heure du matin, le mardi 31 octobre. Nous serons en service pour vous proposer un direct en français de l'évènement Scary Fast.

Les nouveautés attendues au keynote Apple

Bien que cet événement en ligne soit un peu mystérieux, nous nous attendons à ce qu'Apple annonce une nouvelle gamme de Mac équipés de la puce M3.



L'iMac 24 pouces devrait faire l'objet d'un rafraîchissement. Lancé avec la puce M1 en 2021, l'iMac n'aura donc pas connu la puce M2 et devrait directement avoir la nouvelle puce M3, qui offrira un gain de performances significatif grâce à la gravure en 3 nm.



En dehors de la puce, il n'y a pas grand-chose de nouveau à attendre de l'iMac M3. Le design extérieur devrait rester pratiquement identique à celui de l'iMac M1. Apple pourrait renouveler les coloris.



Nous prévoyons également de nouveaux modèles de MacBook Pro M3 Pro et M3 Max, en 14 et 16 pouces. Ces modèles représenteront le nouveau haut de gamme de la gamme d'ordinateurs portables d'Apple. La puce M3 devrait ajouter le ray-tracing matériel, comme l'A17 Pro des iPhone 15 Pro.



On suppose qu'Apple invitera des développeurs de jeux reconnus pour attirer toujours plus les joueurs. Alors que Resident Evil Village est sorti ce matin, les appareils Apple rivalisent désormais avec les consoles de salon.



En outre, des accessoires comme les Magic Keyboard, Magic Trackpad et Magic Mouse sont censés passés à l'USB-C.

Comme suivre le keynote d'Apple en français

Pour ne rien manquer, comme d’habitude depuis 15 ans, rendez-vous sur iPhoneSoft.fr. L'évènement est à suivre en direct et en français, avec la vidéo du live en haut de la page. Nous présenterons également l’essentiel des nouveautés dans des articles dédiés à chaque annonce juste après la conférence, tout en proposant une retranscription imagée en dessous.

Tim Cook ouvrira la conférence numérique cette nuit à 1 heure (heure de Paris), rejoignez-nous dès 0h45 pour suivre cet évènement avec nous en direct sur notre page Keynote ou via notre compte Twitter @iPhoneSoft_fr avec les moments les plus importants.

Si vous voulez ne rien manquer, le plus simple est de vous rendre sur notre application iSoft qui trône régulièrement dans le top 50 des apps d'actualité.



Sur l'app, allez directement sur l'onglet "keynote". Sur le web, cliquez sur le lien ci-dessous :



Suivre le Keynote Apple en français

Résumé des nouveautés

