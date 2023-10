Pas de MacBook Pro 13 pouces avec la puce M3 au keynote Scary Fast

Mauvaise nouvelle pour ceux qui espéraient une déclinaison M3 du petit MacBook Pro. Selon Mark Gurman de Bloomberg, la nouvelle version du MacBook Pro 13 pouces équipée de la puce M3 ne probablement pas lors de l'événement Mac "Scary Fast" organisé par Apple la semaine prochaine.

La Touch Bar ne sera pas présente lors de l'évènement

Initialement, dans la dernière édition de sa lettre d'information "Power On", Mark Gurman a déclaré que les stocks de MacBook Pro 13 pouces étaient en baisse et a indiqué qu'ils pourraient être remplacés la semaine prochaine.

Le journaliste américain affirme à présent que la nouvelle machine ne sera probablement pas présentée lors du prochain événement de la firme de Cupertino. Le nouveau MacBook Pro d'entrée de gamme, dont le nom de code est "J504", est apparemment toujours en préparation et dispose d'une "version de base de la puce M3". Il est en test depuis le mois d'avril dernier.



Cela signifie que les principaux modèles susceptibles d'être annoncés lors de l'événement sont l'iMac M3 et les MacBook Pro 14 et 16 pouces avec les processeurs améliorés M3 Pro et M3 Max. Gurman a ajouté qu'il ne s'attendait pas à voir d'autres appareils rafraîchis lors de l'événement, y compris des iPads ou des AirPods. Pas d'iPad Air 6, d'iPad Mini 7 et d'iPad 11 pour lui, dommage !



Qui attend avec impatience les MBP M3 ? Ce serait étrange qu'Apple lance de nouvelles générations moins d'un an après la sorties des MacBook Pro 14 et 16 pouces M2 Pro / Max.



Rendez-vous mardi à 1 heure du matin pour le keynote en direct !