Apple dévoile les MacBook Air M3 de 13 et 15 pouces avec Wi-Fi 6E

Comme prévu, Apple a renouvelé ses MacBook Air 13 et 15 pouces. Exit la puce M2, place au processeur M3 plus puissant et plus économe que jamais grâce à sa gravure en 3 nm. L'ordinateur ultra portable le plus populaire au monde selon Apple, passe à la vitesse supérieure avec un Wi-Fi amélioré, la prise en charge de deux écrans externes et une autonomie allant jusqu’à 18 heures. La pomme a également lancé de nouveaux bracelets et coques de printemps.

Les nouveautés du MacBook Air M3

Apple a présenté aujourd’hui les nouveaux modèles de MacBook Air équipés de la puissante puce M3, qui les propulse vers des niveaux inédits de performances énergétiques et de portabilité.

La star de cette nouvelle itération est évidemment la puce M3 qui permet au "Air" d'être jusqu’à 60 % plus rapide que le modèle doté de la puce M1 et jusqu’à 13 fois plus rapide que le plus rapide des MacBook Air à processeur Intel. Apple aime rappeler qu'elle a enterré Intel avec ses puces maisons. Dommage, nous n'avons pas le comparatif avec la puce M2, mais cela ne saurait tarder.



Outre les performances de calcul pour le divertissement, les jeux et le travail, Apple souligne que sa puce M3 est le meilleur ordinateur portable grand public pour l’intelligence artificielle grâce au Neural Engine.

Comme la mouture précédente, les MacBook Air 13 et 15 pouces restent très fins et légers, tout en augmentant l'autonomie. Sur une charge, l'ordinateur peut aller jusqu’à 18 heures. L'écran Liquid Retina ne change pas (toujours LCD et 500 nits) mais peut désormais être secondé par deux écrans externes, contre un auparavant.



Côté connectivité, le Wi-Fi est jusqu’à 2 fois plus rapide que les modèles de génération précédente grâce à l'arrivée de la norme 6E, vue sur les iPhone 15 Pro et MacBook Pro M3, notamment.



Le reste ne change pas avec une caméra FaceTime, trois micros et des haut-parleurs compatibles Audio spatial et Dolby Atmos. De même, on retrouve l'excellent clavier Magic Keyboard avec Touch ID pour taper vite et s'authentifier en un rien de temps.



Concernant les couleurs, Apple propose minuit (avec un revêtement anodisé réduisant les traces de doigts), lumière stellaire, gris sidéral et argent.

En combinant une caméra, des micros et des haut-parleurs de pointe, la recharge MagSafe, un design silencieux sans ventilateur et macOS, le MacBook Air propose une expérience d’utilisation inégalée, qui fait du modèle 13 pouces l’ordinateur portable le plus vendu au monde et du modèle 15 pouces l’ordinateur portable 15 pouces le plus vendu au monde. Les nouveaux MacBook Air peuvent être commandés dès aujourd’hui, et seront disponibles à partir du vendredi 8 mars.

Greg Joswiak, Senior vice president of Worldwide Marketing d’Apple, a déclaré :

Le MacBook Air est notre Mac le plus populaire et le plus apprécié, et de plus en plus de clients le préfèrent aux autres modèles d’ordinateurs portables. Aujourd’hui, il atteint encore un autre niveau grâce à la puce M3 et de nouvelles capacités. Que ce soit pour les étudiants préparant leurs examens, les professionnels en quête de puissantes fonctionnalités de productivité ou pour les utilisateurs recherchant tout simplement un design sans ventilateur alliant performances, portabilité et autonomie de pointe, le MacBook Air reste l’ordinateur portable le plus performant, fin et léger au monde.

Résumé des différences entre les MacBook Air M2 et M3

Puce M3 plus rapide et plus performante

Prise en charge de 2 écrans externes (avec le couvercle du MacBook Air fermé)

Connectivité sans fil plus rapide avec le Wi-Fi 6E

Nouveau réseau de 3 microphones avec modes d'isolation vocale et de microphone à large spectre, et clarté vocale améliorée lors des appels audio et vidéo

Nouveau procédé d'anodisation pour la finition minuit afin de réduire les traces de doigts.

Des performances en hausse grâce à la puce M3

Avec la puce M3 doté d'un CPU 8 cœurs, d'un GPU jusqu’à 10 cœurs et jusqu’à 24 Go de mémoire unifiée, le nouveau MacBook Air est donc jusqu’à 60 % plus rapide que le modèle doté de la puce M1 et jusqu’à 13 fois plus rapide que le plus rapide des MacBook Air à processeur Intel.

La vitesse fulgurante de la puce M3 se manifeste aussi bien lors de l’exécution des tâches du quotidien que dans le cadre de projets plus exigeants, comme le montage vidéo, la retouche photo ou le développement logiciel. Et grâce au GPU nouvelle génération de la puce M3, le MacBook Air prend en charge le mesh shading et le ray tracing à accélération matérielle, qui améliorent la précision des éclairages, des reflets et des ombres pour des jeux extrêmement réalistes. Enfin, il embarque le dernier moteur médias avec prise en charge du décodage AV1, pour un streaming vidéo plus efficace et de meilleure qualité.

Voici quelques points mis en avant par Apple :

Les jeux comme No Man’s Sky s’exécutent jusqu’à 60 % plus rapidement que sur le MacBook Air 13 pouces avec puce M1.

L’amélioration d’une image grâce à l’IA, à l’aide de la fonctionnalité Super Resolution de Photomator, est jusqu’à 40 % plus rapide que sur le modèle 13 pouces avec puce M1 et jusqu’à 15x plus rapide que pour les personnes ne disposant pas d’un Mac avec puce Apple1.

Le traitement des feuilles de calcul Excel est jusqu’à 35 % plus rapide que sur le modèle 13 pouces avec puce M1 et jusqu’à 3 fois plus rapide que pour les personnes ne disposant pas d’un Mac avec puce Apple.

Le montage de vidéos dans Final Cut Pro est jusqu’à 60 % plus rapide que sur le modèle 13 pouces avec puce M1 et jusqu’à 13x plus rapide que pour les personnes ne disposant pas d’un Mac avec puce Apple.

Par rapport à un PC portable avec processeur Intel Core i7, le MacBook Air offre des performances jusqu’à 2x plus rapides, une navigation web jusqu’à 50 % plus rapide et jusqu’à 40 % d’autonomie en plus.

Un ordinateur portable pour l’IA

La firme de Cupertino n'oublie pas que l'IA est à la mode. Sans proposer de nouveautés logicielles, elle rappelle que la M3 intègre un Neural Engine 16 cœurs plus rapide et plus efficace, mais aussi des accélérateurs dans le CPU et le GPU qui optimisent l’apprentissage automatique sur l’appareil, ce qui fait du MacBook Air "le meilleur ordinateur portable grand public pour l’IA".

macOS s’appuie sur ces incroyables performances en matière d’IA pour proposer des fonctionnalités intelligentes qui boostent la productivité et la créativité, en permettant aux utilisateurs d’exploiter pleinement l’appareil photo, la dictée en temps réel, la traduction, la prédiction textuelle, la compréhension visuelle ou encore les fonctionnalités d’accessibilité.

Tout cela était déjà disponible sur le MacBook Air M2...

Un premier test du MBA 2024

Nous avons ajouté un lien vers l'article qui recense les premiers tests du MacBook Air M3.

Prix et date de sortie du MacBook Air M3

Pour acheter les nouveaux MacBook Air M3, il faudra attendre le 8 mars. Les précommandes sont déjà ouvertes.

Le MacBook Air 13 pouces avec puce M3 est proposé à partir de 1 299 € (et de 1 199 € au tarif Éducation). Le MacBook Air 15 pouces avec puce M3 est proposé à partir de 1 599 € (et de 1 449 € au tarif Éducation). Ce sont les mêmes prix qu'avant sur l'Apple Store, il arrivera également sur la boutique officielle d'Apple via Amazon.

Précommander chez :

À noter que le MacBook Air 13 pouces avec M2, disponible en finitions minuit, lumière stellaire, argent et gris sidéral, est désormais proposé au prix de 1 199 €. Intéressant.

