Oppo dévoile ColorOS 15, une interface inspirée par iOS 18 d'Apple !

Avant son lancement en novembre, Oppo a présenté ColorOS 15, avec d'importantes mises à jour de l'interface utilisateur. Si à première vue, les changements sont intéressants, certains éléments semblent fortement « inspirées » d'iOS 18. Il suffit de regarder le centre de contrôle pour le comprendre.

ColorOS 15 ou iColor 15 ?

Après avoir confirmé avoir copié le bouton de contrôle de l'appareil photo de l'iPhone 16, Oppo a révélé ColorOS 15 lors d'un événement en Chine. Celui qui est basé sur Android 15 se concentre sur une nouvelle interface utilisateur et les animations. Elle présente un nouveau look avec de nouvelles icônes, des effets d'éclairage dynamiques, de la lumière naturelle et des éléments d'ombre dans l'interface utilisateur.

Le « Aurora and Tidal Engine » permet des animations parallèles pour des transitions plus fluides entre les applications, tandis que « Motion Effects » améliore les animations dans les applications Oppo et les applications tierces. En outre, les améliorations apportées en coulisses sont censées augmenter la vitesse d'installation des applications de 26 % et améliorer la réactivité des applications d'environ 18 %.



De plus, comme One UI 7 de Samsung, Oppo a séparé les notifications du centre de contrôle. Un changement qui devrait arriver dans Android 16 d'ailleurs. Plus loin, les fonctionnalités alimentées par l'IA ne sont pas en reste, notamment les nouvelles interactions en langage naturel avec l'assistant XiaoBu d'Oppo, qui peut encercler le contenu à l'écran pour effectuer des recherches plus approfondies. L'IA est également intégrée pour les tâches de traitement d'image telles que la suppression du flou, la mise à l'échelle de l'image, etc. Elle peut même résumer le contenu dans des applications comme Notes et l'enregistreur vocal.



Tout cela vous rappelle quelque chose ? C'est normal car, au-delà de la similitude entre les fonctionnalités, il y a surtout une ressemblance frappante au niveau de la réalisation. En jetant un oeil aux images et vidéos promotionnelles d'Oppo, on remarque une imitation claire de la Dynamic Island, un écran de verrouillage personnalisable qui pourrait s'accorder sur un iPhone, un partage entre téléphones via une sorte d'AirDrop, un centre de contrôle cloné ou encore une interface de l'IA qui n'est autre que celle du nouveau Siri à venir. Même l'animation avec les bordures colorées est identique. Apple doit enrager, car la Chine n'a pas les mêmes considérations que d'autres pays concernant la copie.

Voici une petite vidéo de ColorOS 15 :

Quand ColorOS 15 d'Oppo "s'inspire" d'iOS 18 d'Apple ! Regardez attentivement le centre de contrôle, "Siri" et autre écran de verrouillage. pic.twitter.com/c2UFJGNjrW — Alban Martin (@AlbanMartin_fr) October 18, 2024

Date de lancement

ColorOS 15 commencera à être déployé en novembre pour des appareils tels que le Find X7, et s'étendra à de nombreux appareils Oppo et OnePlus en Chine et dans le monde entier jusqu'en mars de l'année prochaine. OnePlus, quant à lui, a annoncé qu'il dévoilerait OxygenOS 15 - essentiellement une version mondiale de ColorOS 15 - la semaine prochaine. On s'attend à plus de changements, OnePlus essayant d'innover plutôt que de copier.