Hier soir, Apple a publié sur ses serveurs une nouvelle bêta pour tvOS 18, la grande mise à jour qui débarquera à la rentrée sur les Apple TV compatibles. L’une des nouveautés de cette mise à jour est l’arrivée de la fonctionnalité « Insight » qui pourrait s’apparenter à un copier/coller de ce que propose Amazon Prime Video lorsque vous lisez un contenu sur la plateforme.

Premier aperçu d’Insight

Apple a récemment lancé une nouvelle fonctionnalité baptisée “InSight” dans la troisième bêta de tvOS 18 sur l’Apple TV. Cette innovation, très attendue, est désormais disponible pour les utilisateurs des versions bêta 3 d’iOS 18 et de tvOS 18, elle promet d’améliorer l’expérience de visionnage des créations originales d’Apple TV+.



InSight est une fonctionnalité similaire à X-Ray d’Amazon Prime Video, mais spécifiquement conçue pour les contenus Apple TV+. Cette nouveauté permet aux utilisateurs d’accéder à des informations détaillées sur les acteurs et les musiques d’un film ou d’une série pendant le visionnage. Ces informations sont actualisées en temps réel, en fonction de la scène que vous regardez. C’est un véritable défi technique, mais qui a dû être réussi avec un peu d’intelligence artificielle (on suppose).

Fonctionnalités principales

Voici tout ce qu’il y a à savoir sur cette fonctionnalité qui va améliorer votre expérience utilisateur sur Apple TV+ :

Informations en temps réel : InSight fournit des détails sur les acteurs et personnages présents à l’écran, ainsi que sur les musiques qui accompagnent chaque scène. Ces informations sont dynamiques et s’adaptent à ce qui se passe à l’écran. On accède à Insight via un glisser du haut vers le bas sur la Siri Remote, c’est aussi simple que cela !

Recherche et intégration musicale : les utilisateurs peuvent rechercher d'autres contenus avec un acteur particulier ou ajouter une chanson à leur bibliothèque Apple Music directement depuis l'application TV, sans interrompre leur visionnage. La vidéo continue en arrière plan pendant qu'ils naviguent dans Insight.

Accessibilité sur plusieurs appareils : InSight est disponible pour les contenus Apple TV+ sur iPhone, iPad et Apple TV. Cette fonctionnalité est également accessible via la télécommande virtuelle de l'iPhone, permettant une utilisation fluide lors du visionnage sur Apple TV.

Pour son lancement, Insight ne sera pas disponible sur les contenus hors Apple TV+, par exemple les contenus loué ou acheté sur l’application Apple TV.

Une expérience enrichie pour les utilisateurs bêta

Les utilisateurs des versions bêta 3 d’iOS 18 et de tvOS 18 peuvent dès à présent profiter de cette nouvelle fonctionnalité. InSight représente une avancée majeure dans la manière dont les utilisateurs interagissent avec les contenus Apple TV+, ce qui offre une couche supplémentaire d’interactivité et de richesse d’information.



Information partagée par @mahmoudzitani.

Une interface tactile

Autre information, tvOS 18 bêta 3 cache une nouvelle interface adaptée aux écrans tactiles

La nouvelle interface tvOS, ou enveloppe du système, est appelée en interne « PlasterBoard ». Semblable à SpringBoard (l'accueil du système iOS), elle fournit certains éléments d'interface de base pour le système. Probablement pour un HomePod avec écran.