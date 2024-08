Prime Video pourrait bientôt abandonner la Ligue 1

Amazon Prime Video a été l'un des premiers services de streaming vidéo en France à se concentrer dans la diffusion des rencontres sportives. En juin 2021, Prime Video a acquis les droits de la Ligue 1, une compétition très regardée en Europe. Malheureusement, les résultats sont très mitigés, alors qu'Amazon s'attendait à pulvériser les compteurs en termes de nouvelles souscriptions, la réalité est bien différente, ce qui démotiverait le géant américain à re-tenter sa chance !

La fin du Pass Ligue 1 sur Prime Video ?

Selon un récent rapport de The Athletic, Amazon pourrait bientôt abandonner la diffusion de la Ligue 1 sur son service Prime Video. La firme de Jeff Bezos serait particulièrement déçue des résultats d'audience, le Pass Ligue 1 a attiré beaucoup de monde, mais pas autant que le pensait initialement l'entreprise. Alors que l'essentiel des rencontres de la Ligue 1 était diffusé sur Prime Video jusqu'à maintenant, les droits des saisons 2024 à 2029 pourraient bientôt être attribués à un autre diffuseur, Prime Video serait prêt à arrêter les frais.



Auprès de la Ligue de Football Professionnel (LFP), Amazon n'a montré aucune motivation financière pour continuer à être le diffuseur des matchs de Ligue 1. Au contraire, le géant américain serait prêt à clôturer définitivement son Pass Ligue 1 et tourner la page vers un autre sport.

La Ligue 1 intéresse moins les passionnés de foot ? Oui et non.

Pour expliquer cet échec qu'a vécu Amazon, il y a plusieurs raisons :

La perte d'icônes du football : la Ligue 1 était très regardée dans le monde entier, en partie grâce à la présence de "superstars". Il faut dire que ces dernières années, il y a eu Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Neymar Jr au Paris Saint-Germain. Trois noms qui génèrent énormément d'audience, il n'y a qu'à voir Lionel Messi en Major League Soccer, les souscriptions du Pass MLS d'Apple ont littéralement explosé dès le premier match de Messi à l'Inter-Miami.

: la Ligue 1 était très regardée dans le monde entier, en partie grâce à la présence de "superstars". Il faut dire que ces dernières années, il y a eu Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Neymar Jr au Paris Saint-Germain. Trois noms qui génèrent énormément d'audience, il n'y a qu'à voir Lionel Messi en Major League Soccer, les souscriptions du Pass MLS d'Apple ont littéralement explosé dès le premier match de Messi à l'Inter-Miami. Le départ de Mbappé : ce n'est plus un secret pour personne, la Ligue 1 va perdre dès la saison prochaine l'une de ses étoiles : Kylian Mbappé. Même si rien n'est officiel pour l'instant, le joueur est annoncé pour un transfert au Real Madrid. Encore un point négatif pour la Ligue 1 !

: ce n'est plus un secret pour personne, la Ligue 1 va perdre dès la saison prochaine l'une de ses étoiles : Kylian Mbappé. Même si rien n'est officiel pour l'instant, le joueur est annoncé pour un transfert au Real Madrid. Encore un point négatif pour la Ligue 1 ! La croissance des IPTV : ce qui peut aussi démotiver Amazon, c'est la montée en flèche des IPTV. Regarder les matchs de Ligue 1, Premier League, Serie A, Bundelisga... pour seulement 50€ par an ? Même si la qualité n'est pas toujours optimale, c'est très tentant et aujourd'hui des millions de français possèdent un accès à un serveur IPTV sur un boitier dédié ou via un boitier tiers (Apple TV, Chromecast ou Fire TV). On ne s'en rend pas compte, mais l'IPTV joue un rôle catastrophique dans la valeur des droits sportifs.

Nouvel objectif de Prime Video, la NBA ?

Après le foot, Amazon pourrait se concentrer à nouveau dans la diffusion de rencontres sportives, mais cette fois-ci avec le... basket. Le rapport de The Athletic affirme qu'Amazon est actuellement en négociation pour acquérir les droits de diffusion des matchs de NBA. Prime Video deviendrait un diffuseur partiel avec plusieurs matchs, dont certains qui sont très importants. En France, les rencontres de NBA sont diffusées par beIN Sports depuis plus de 10 ans, cependant, le contrat arrive à sa fin et Amazon pourrait profiter de cette occasion pour reprendre les droits.



La stratégie commerciale d'Amazon serait exactement la même : proposer un "Pass NBA" à un tarif similaire (ou un peu moins élevé) que le Pass Ligue 1 à 14,99€ par mois sans engagement. Amazon a conscience que la NBA est moins populaire en France à cause du décalage horaire, mais cela ne semble pas faire peur à l'entreprise.



Télécharger l'app gratuite Amazon Prime Video