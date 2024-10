OnePlus Pad Pro, la nouvelle tablette concurrente de l’iPad Pro

S’il y a un marché où il est très difficile de faire mieux qu’Apple, c’est sans aucun doute le marché des tablettes. Avec ses iPad, Apple domine de manière impressionnante les ventes de ce secteur. Si certains pourraient baisser les bras et réduire l’innovation, ce n’est pas le cas de OnePlus, la célèbre marque a décidé de sortir un solide rival à l’iPad Pro d’Apple. Ce nouveau-né s’appelle la « OnePlus Pad Pro » et elle a tout pour concurrencer l’iPad Pro.

Voici le OnePlus Pad Pro

Le marché des tablettes haut de gamme voit l’arrivée d’un nouveau concurrent de taille. OnePlus a récemment annoncé le lancement de sa première tablette premium, la « OnePlus Pad Pro ». Cette nouvelle venue est clairement positionnée pour rivaliser avec l’iPad Pro M4 d’Apple.



La OnePlus Pad Pro est équipée du tout dernier processeur Snapdragon 8 Gen 3 SoC, promettant des performances de haut niveau. En termes de mémoire et de stockage, OnePlus propose plusieurs combinaisons :

8 Go de RAM + 128 Go de stockage

8 Go de RAM + 256 Go de stockage

12 Go de RAM + 256 Go de stockage

16 Go de RAM + 512 Go de stockage

Cette flexibilité permet aux utilisateurs de choisir la configuration qui correspond le mieux à leurs besoins, qu’ils soient professionnels ou multimédias.

Écran et affichage

La OnePlus Pad Pro est dotée d’un écran de 12,1 pouces avec une résolution impressionnante de 3000 x 2120 pixels, ce qui promet d’offrir une densité de pixels et une clarté visuelle exceptionnelles. L’écran atteint une luminosité maximale de 900 nits, ce qui le rend utilisable même en plein soleil. OnePlus a également annoncé la compatibilité pour le Dolby Vision, garantissant une qualité d’image supérieure avec des couleurs éclatantes et un contraste remarquable pour les contenus vidéos.

Batterie et autonomie

Avec une batterie de 9 510 mAh, la OnePlus Pad Pro promet une autonomie prolongée, idéale pour les utilisateurs qui dépendent de leur tablette pour des journées entières de travail ou de divertissement.

Accessoires et prix

L’un des points forts de la OnePlus Pad Pro est le OnePlus Stylo qui est inclus lors de l’achat, un accessoire indispensable pour les professionnels de la création et les amateurs de prise de notes manuscrites. Actuellement, la tablette est disponible en Chine avec un prix de départ attractif de 2 799 ¥ (soit 364€). Le lancement mondial est attendu dans les semaines ou mois à venir, mais OnePlus n’a donné aucune date de lancement pour la France ni de tarif.

Et si on comparait avec l’iPad Pro M4 ?

Processeur

L’iPad Pro 2024 est alimenté par le nouveau processeur M4 d’Apple qui offre des performances exceptionnelles en termes de traitement graphique et de calcul. Le Snapdragon 8 Gen 3 de la OnePlus Pad Pro se positionne comme un sérieux concurrent, bien que les benchmarks et les tests d’utilisation réelle détermineront le vrai gagnant en termes de performance.

RAM et stockage

Apple propose également des configurations variées pour son iPad Pro M4, allant de 8 Go à 16 Go de RAM, avec des options de stockage allant jusqu’à 2 To. Cela offre aux utilisateurs professionnels une capacité de stockage et une performance de haut niveau pour les applications les plus exigeantes. Sur ce coup là, Apple est largement devant, car le stockage est très limité avec la nouvelle tablette de OnePlus.

Écran et affichage

L’iPad Pro M4 est équipé d’un écran Liquid Retina XDR de 12,9 pouces, connu pour sa luminosité exceptionnelle (jusqu’à 1600 nits) et sa précision des couleurs. Comparativement, l’écran de la OnePlus Pad Pro, bien que légèrement plus petit et moins lumineux, offre une résolution impressionnante et la certification Dolby Vision, ce qui en fait un concurrent sérieux en termes de qualité d’affichage.

Prix et disponibilité

Le prix de l’iPad Pro M4 est nettement plus élevé, avec un prix supérieur à celui de la OnePlus Pad Pro à son lancement. Bien sûr, le prix mentionné ci-dessus va augmenter dans les prochains mois (et il faudra y ajouter la TVA), mais OnePlus devrait rester à un tarif bien inférieur à l’iPad Pro. La disponibilité mondiale de l’iPad Pro M4 est également un avantage majeur, contrairement à la OnePlus Pad Pro qui est, pour l’instant, limitée au marché chinois.



La OnePlus Pad Pro se présente comme une alternative sérieuse à l’iPad Pro M4, offrant des caractéristiques impressionnantes à un prix plus abordable. Avec son puissant processeur Snapdragon 8 Gen 3, ses diverses configurations de RAM et de stockage, ainsi que son écran haute résolution, elle a tous les atouts pour séduire une large gamme d’utilisateurs. Cependant, l’iPad Pro M4 conserve son avantage en termes de luminosité d’écran et de stockage maximal. Le succès de la OnePlus Pad Pro sur les marchés internationaux dépendra de sa capacité à répondre aux attentes élevées des consommateurs en matière de performance et de qualité.



Source