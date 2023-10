Astropad Slate transforme l'iPad et l'Apple Pencil en tablette pour Mac

Astropad a annoncé une nouvelle application iPadOS appelée Astropad Slate, qui peut être utilisée pour contrôler un Mac avec un Apple Pencil. Astropad Slate est disponible en bêta publique, et comme elle est encore en phase de test, elle est gratuite pour tout le monde. Une initiative du créateur de Luna Display.

Découvrez l'application Astropad Slate

Pour naviguer ou écrire, Astropad Slate sait exploiter l'Apple Pencil. Le stylet, assisté d'un iPad, fonctionne comme un curseur pour contrôler la souris, un tapotement sur l'écran faisant office de clic. Les gestes tactiles à deux doigts pour des actions telles que le défilement et le zoom sont aussi supportés. De son côté, l'écriture manuscrite sur l'iPad sera traduite en texte dactylographié sur le Mac. Astropad Slate prend en charge les gestes de survol de l'Apple Pencil sur les nouveaux iPad Pro M2. Mieux, il existe une option de survol simulé sur les anciens iPad.

Le choix entre les deux modes de déplacement du curseur est une autre bonne idée :

Mode souris (positionnement relatif) : Votre iPad agit comme un trackpad géant et votre curseur se déplace librement sur l'écran de votre Mac.

Cartographie d'écran (positionnement absolu) : L'ensemble de l'écran de votre iPad s'adapte à l'ensemble de l'écran de votre Mac. La cartographie est réglable, comme sur une tablette à stylet traditionnelle.

Vous pouvez également utiliser l'iPad comme tablette à stylet avec les applications Mac qui prennent en charge le dessin, l'esquisse et d'autres travaux créatifs. L'application Astropad Slate transforme l'iPad en tablette de dessin sans écran, ce qui vous permet de vous concentrer sur votre travail. Un Mac et un iPad peuvent être connectés par Wi-Fi, réseau Peer-to-Peer ou un câble USB approprié. Il faut au minimum iPadOS 15 et macOS 11.

L'application Astropad Slate est accessible en s'inscrivant à la version bêta sur le site web d'Astropad.

Télécharger l'app gratuite Astropad Slate