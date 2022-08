Apple Wallet pourra être supprimé d'après la bêta d'iPadOS 16.1 publiée hier soir

Comme vous le savez probablement, Apple a mis en ligne hier soir la première bêta d'iPadOS 16.1, le géant californien semble vouloir prendre de l'avance sur ses futures versions logicielles. Dans cette nouvelle mise à jour, un détail pour le moins surprenant a été détecté, cela concerne l'application préinstallée "Apple Wallet" !

En analysant le code de la mise à jour iPadOS 16.1, le site 9to5mac a fait une découverte assez inattendue. Alors qu'Apple Wallet est une application préinstallée qui n'a jamais pu être supprimée depuis sa création, il semblerait qu'Apple va bientôt proposer aux utilisateurs la possibilité d'exclure cette application du stockage de leur iPhone.



En effet, on retrouve dans le code d'iPadOS 16.1, quatre lignes qui veulent tout dire :



"WALLET_UNINSTALLED ALERT MESSAGE" =>

"To continue, download "Wallet" from the App Store.



"WALLET_UNINSTALLED_ALERT_TITLE"=>

"Download "Wallet"?"



"WALLET_UNINSTALLED_CANCEL_BUTTON"=>"Cancel"



"WALLET_UNINSTALLED_SHOW_APP_STORE_BUTTON"=>

"Show in App Store"