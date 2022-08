Surprise, Apple sort la bêta 1 d’iPadOS 16.1 !

Surprise, Apple diffuse déjà la première bêta d'iPadOS 16.1 et confirme le report du lancement de la mise à jour majeure pour les iPad.



Apple a diffusé aujourd'hui la première bêta d'une prochaine mise à jour iPadOS 16.1 aux développeurs à des fins de test, le logiciel étant disponible parallèlement à la septième bêta d'iOS 16 qui a été fournie aujourd'hui.

iPadOS 16.1 directement !

Les développeurs enregistrés peuvent télécharger le profil iPadOS 16 à partir de l'Apple Developer Center, et une fois installée, la bêta 16.1 sera disponible par voie hertzienne.



Apple a décidé de retarder le lancement d'iPadOS 16 afin de continuer à résoudre les bogues et autres problèmes liés à la fonction Stage Manager qui arrive sur les modèles d'iPad M1.

Dans une déclaration à TechCrunch, Apple a indiqué qu'il n'y aura pas de version iPadOS 16.0 au lancement, la société prévoyant plutôt de livrer iPadOS 16.1 après le lancement d'iOS 16.

C'est une année particulièrement importante pour iPadOS. En tant que plateforme propre dotée de fonctionnalités spécialement conçues pour l'iPad, nous avons la possibilité de livrer iPadOS selon son propre calendrier. Cet automne, iPadOS sera livré après iOS, en tant que version 16.1 dans une mise à jour logicielle gratuite.

Selon nos confrères, iPadOS 16.1 introduit de nouvelles fonctionnalités de Stage Manager. L’évolution la plus importante est la possibilité de faire réapparaître la barre latérale de Stage Manager d'un geste lorsque la fonction est en plein écran. Les autres changements de la version 16.1 sont les traditionnelles corrections de bogues.



Apple sépare rarement les lancements d'iOS et d'iPadOS, mais elle a choisi de le faire dans ce cas parce que la dernière version d'iPadOS est encore truffée de bogues et qu'elle fait l'objet d'un certain nombre de plaintes concernant l'option multitâche Stage Manager.