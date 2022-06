Comment activer Stage Manager sur iPad ?

C'est certainement LA nouveauté d'iPadOS 16, mais une bonne partie d'entre vous ne sait pas comment l'activer. Il s'agit bien sûr de Stage Manager, une nouvelle façon de travailler (ou de se divertir) en multitâche et que l'on retrouve à la fois sur l'iPad et le Mac via macOS 13 Ventura. Voyons ensemble comment Stage Manager fonctionne et comment profiter de cette astuce indispensable.

C'est quoi "Stage Manager" ?

La nouveauté phare d'iPadOS 16 redéfinit le passage entre les applications ouvertes. Voici comment Apple la présente :

Faire plusieurs choses à la fois n’a jamais été aussi facile. Redimensionnez désormais les apps à la taille qui vous convient. Et pour la première fois sur iPad, visualisez plusieurs apps à la fois en les superposant.



Basculez facilement entre les apps d’un simple toucher ou d’un clic sur la souris ou le trackpad.



Créez votre espace de travail idéal.

Formez des groupes d’apps pour des tâches ou projets spécifiques. Et déplacez-les, redimensionnez-les ou superposez-les pour trouver l’organisation qui vous convient.

Vous comprenez que cette fonctionnalité change radicalement le processus de travail pour ceux qui utilisent l'iPad de manière intensive. Plus besoin d'effectuer un geste pour afficher le multitâche puis de sélectionner une autre app ou de balayer le bas de l'écran pour jongler entre celles qui sont ouvertes, un tap suffit sur le côté pour basculer entre 2, 3 ou 4 applications. Mieux, on peut créer plusieurs espaces avec à chaque fois jusqu'à 4 logiciels actifs. Mais encore faut-il savoir comment l'activer.

Comment activer Stage Manager

Apple n'a pas décidé d'activer cette fonctionnalité par défaut, ce qui veut dire que l'utilisateur doit le faire de manière proactive. Pour cela, il suffit d'ouvrir le centre de contrôle et puis de tapoter sur le bouton que vous voyez ci-dessous avec une fenêtre et trois carrés représentés :

Une fois que c'est fait, chaque ouverture d'application se traduira par la mise en avant de celle-ci sur le côté gauche de l'écran, à la manière du dock mais avec un aperçu en plus.

Compatibilité de Stage Manager

C'est là que le bât blesse. Une multitude de clients a crié au scandale quand nous avons publié notre article sur la compatibilité de Stage Manager. En effet, il faut un iPad très récent pour en profiter et surtout équipé d'une puce M1 comme l'iPad Pro 2021 ou l'iPad Air 5. Tous les autres sont exclus, et Craig Federighi a expliqué à plusieurs reprises qu'il fallait une puce M1 minimum et même la fonction "memory swap". Sauf que l'iPad Air 5 de 64 Go ne possède pas cette capacité et propose tout de même le nouveau multitâche... Bref, espérons qu'Apple finisse par ouvrir Stage Manager à d'autres iPads, surtout quand on sait que sur macOS Ventura, même un MacBook Pro 2017 sous Intel est éligible.