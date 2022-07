Voici à quoi ressemble Stage Manager sur iPad mini

Stage Manager est certainement LA nouveauté phare d'iPadOS 16, mais aussi de macOS 13 Ventura qui partage de plus en plus de fonctionnalités. Il s'agit d'un nouveau système de multitâche qui se veut plus efficace pour travailler sur la tablette avec plusieurs apps à la fois. Seul problème, il faut une puce M1 au minimum pour en profiter, soit actuellement l'iPad Air 5 ou l'iPad Pro 2021. Mais il y a un moyen de voir comment Stage Manager fonctionnerait sur l'iPad mini 6, lui qui est sorti fin 2021 avec la puce A15.

Comment fonctionne Stage Manager

Pour ceux qui n'auraient pas encore vu cette nouveauté d'iPadOS 16, vous pouvez retrouver notre article complet sur comment activer Stage Manager et comment s'en servir. Outre le fait d'avoir jusqu'à 4 apps en même temps sous la main, vous pouvez enfin redimensionner les fenêtres à la taille que vous voulez (ou presque). Ce n'est pas exactement comme ce que vous avez sur un Mac ou un PC Windows, mais cela fait commence à faire de l'iPad un véritable ordinateur.



Malheureusement, seuls les iPad équipés de la puce M1 prennent en charge Stage Manager. Apple explique qu'elle a imposé la puce M1 parce que Stage Manager permet aux utilisateurs d'ouvrir jusqu'à huit applications simultanément, quatre + quatre si l'on branche un écran externe.

Stage Manager sur l'iPad mini

Officiellement, il n'y a aucun moyen d'activer Stage Manager sur les iPad plus ancien. Cependant, il est possible de bidouiller le fichier de préférences du simulateur de l'iPad mini par exemple (ou d'un autre comme l'iPad Pro ou l'iPad Air) pour ajouter une valeur SBChamoisWindowingEnabled. Il suffit alors de redémarrer le simulateur pour avoir la fonctionnalité activée. C'est le seul moyen, car sinon il faut un appareil jailbreaké (mais le jailbreak iOS 16 n'existe pas encore). Le simulateur de Xcode n'a d'ailleurs pas de centre de contrôle, vous ne trouverez donc pas le petit bouton pour Stage Manager.



Si la taille de l'écran compte énormément, en revanche, un iPad récent est bel et bien capable de gérer Stage Manager. On peut travailler sur deux voire trois apps côte à côte sans problème, idéal pour avoir un oeil sur sa messagerie, les dernières informations et autre.



Voici un exemple sur iPad Pro 13 via le simulateur :

Aucune chance d'avoir Stage Manager sur les vieux iPad

Reste qu'Apple ne devrait pas ouvrir sa nouveauté aux "anciens" iPad. Elle a toujours mis en avant les performances avant tout pour justifier telle ou telle limitation, et pour Stage Manager c'est encore le cas. Admettons que les utilisateurs sont habitués à une expérience fluide à chaque instant, mais on aurait aimé avoir le choix sur des appareils pourtant très performants comme l'iPad Mini 6, l'iPad Air 4 ou l'iPad Pro 2020.



Nous verrons bien si en septembre prochain, iPadOS sera plus généreux dans sa version finale.