Stage Manager sera compatible avec l’iPad Pro 2018 grâce à iPadOS 16.1

La bêta 4 d'iPadOS 16.1 étend la plus grande nouveauté de cette version, Stage Manager, aux iPad plus anciens, lui permettant de fonctionner avec les modèles d'iPad Pro dotés d'une puce A12X ou A12Z, selon les informations fournies par Apple à Engadget.

Un iPad de plus pour Stage Manager

Outre ce changement qui autorise donc l’iPad Pro 2020 et même 2018 à utiliser le nouveau multitâche, la nouvelle bêta supprime également la prise en charge de l'écran externe de Stage Manager pour le moment, la fonctionnalité devant revenir dans une mise à jour ultérieure d'iPadOS 16.

Voici la déclaration d'Apple à ce sujet :

Nous avons introduit Stage Manager comme une toute nouvelle façon de faire du multitâche avec des fenêtres redimensionnables qui se chevauchent à la fois sur l'écran de l'iPad et sur un écran externe séparé, avec la possibilité d'exécuter jusqu'à huit applications actives à l'écran en même temps. Cette prise en charge multi-écrans n'est possible qu'avec la pleine puissance des iPads basés sur M1. Les clients équipés d'iPad Pro de 3e et 4e génération ont exprimé leur vif intérêt pour Stage Manager sur leurs iPads. En réponse, nos équipes ont travaillé dur pour trouver un moyen de fournir une version à écran unique pour ces systèmes, avec la prise en charge de jusqu'à quatre applications en direct sur l'écran de l'iPad en même temps.



La prise en charge des écrans externes pour Stage Manager sur les iPad avec puce M1 sera disponible dans une mise à jour logicielle plus tard dans l'année.

Au cours de la période de test bêta d'iPadOS 16, Stage Manager a été limité aux modèles d'iPad M1 qui sont sortis récemment comme l’iPad Pro 2021, et à l'iPad Air 5 2022. Tous les autres iPad n'ont pas pu utiliser la fonctionnalité, y compris les modèles iPad Pro 2018 et 2020 qui utilisent les puces A12X et A12Z. Apple a soutenu qu'elle n'était pas en mesure d'offrir des performances acceptables sur les iPad non M1 parce que la fonction nécessite "une grande mémoire interne et un stockage incroyablement rapide " fournis par les modèles d'iPad M1. Craig Federighi voulait proposer la meilleure expérience possible.



Apple a reçu de vives critiques pour avoir limité une fonctionnalité aussi importante à son matériel le plus récent, écartant notamment les chers iPad Pro avec puce A12.



Stage Manager est désormais disponible sur tous les iPad M1 ainsi que sur les modèles iPad Pro de 11 et 12,9 pouces de 2018 et 2020, à condition que la bêta 4 d'iPadOS 16.1 soit installée. Notez qu'Apple appelle cette bêta iPadOS 16 bêta 10.