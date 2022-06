Apple explique pourquoi Stage Manager d'iPadOS 16 est une exclusivité iPad M1

Lors de l'Apple Event d'ouverture de la WWDC 2022, Apple a présenté une nouveauté révolutionnaire pour la productivité sur iPad, il s'agit de Stage Manager. Cette fonctionnalité vous facilitera le passage d'une app à une autre grâce à de minis aperçus des apps ouvertes sur le côté gauche de votre écran. Pour faire simple, Apple s'est inspiré de ce qu'on retrouve dans l'univers macOS.

Pourquoi une exclusivité aux iPad ayant la puce M1 ?

C'est l'une des nouveautés qui a fait le plus de bruit lors de la présentation d'iPadOS 16, Stage Manager va bouleverser votre manière de naviguer entre les applications déjà ouvertes sur votre iPad. C'est un accès rapide qui permettra en un coup d'œil de passer d'une app à l'autre sans avoir besoin d’aller à l'écran d'accueil, le Spotlight ou d'invoquer Siri.



Malheureusement, cette fantastique nouveauté s'est soldée par une déception, car elle ne concernera que les iPad possédant la puce M1, Apple refuse catégoriquement de la proposer sur les iPad d'anciennes générations avec les puces AX.

Sans surprise, les clients ont été nombreux à ressentir un sentiment de malhonnêteté de la part d'Apple, l'entreprise chercherait à travers cette décision à pousser ses clients à investir dans un iPad M1.

Pour remettre les pendules à l'heure, Apple s'est exprimé auprès de Digital Trends afin d'assurer qu'une telle fonctionnalité sur les iPad qui ne possèdent pas la puce M1 n'était vraiment pas possible.

Voici un extrait du rapport :

Nous avons contacté Apple pour lui demander pourquoi Stage Manager est limité aux iPad alimentés par M1, et nous avons obtenu une réponse raisonnable. Selon la société, Stage Manager est limité aux puces M1, principalement en raison de la nouvelle fonctionnalité d'échange rapide de mémoire d'iPadOS 16, que Stage Manager utilise largement. Cela permet aux applications de convertir le stockage en RAM (efficacement), et chaque application peut demander jusqu'à 16 Go de mémoire. Étant donné que Stage Manager vous permet d'avoir jusqu'à huit applications à la fois - et parce que chaque application peut demander 16 Go de mémoire - cela demande beaucoup de ressources. En tant que telle, la nouvelle fonctionnalité de gestion des fenêtres a besoin de M1 pour des performances fluides.

Comme vous pouvez le constater, l'explication technique est claire et précise, cette décision n'a pas été prise pour inciter les utilisateurs d'iPad à renouveler leur tablette, mais se base sur des résultats qui ont été observés pendant les phases de tests dans les laboratoires.

La fonctionnalité Stage Manager d'iPadOS 16 sera exclusivement disponible sur les modèles d'iPad suivant :

iPad Pro 12,9 pouces (cinquième génération)

iPad Pro 11 pouces (troisième génération)

iPad Air (cinquième génération)

Pour obtenir Stage Manager d'iPadOS16, il vous faudra débourser au minimum 699,99€ soit l'équivalent du tarif de l'iPad Air 5.



Découvrez un aperçu de Stage Manager en vidéo ci-dessous.

Comme vous pouvez le voir, la fonctionnalité est fort appréciable pour passer d'une application à une autre.

