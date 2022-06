La plus grosse nouveauté d'iPadOS16 sera exclusive aux modèles M1

⏰ Hier à 22:27 (Màj hier à 23:10)

Alexandre Godard

Douche froide pour les possesseurs d'iPad sans la puce M1. Une fois de plus, les petites lignes en fin de communiqué auront été fatales et nous apprennent que seuls les iPad M1 pourront profiter de la nouvelle fonctionnalité Stage Manager. Une pratique utilisée de plus en plus rapidement par Apple...

De la nouveauté, mais pas pour tout le monde...

Hier soir, Apple a présenté iPadOS16. L'occasion de découvrir les nouveautés majeures qui seront ajoutées sur nos iPad à la rentrée prochaine. Cependant, comme souvent avec la pomme, la plupart des nouvelles fonctions importantes sont réservées aux modèles les plus récents.



Parmi les annonces, celle de Stage Manager semble avoir fait l'unanimité auprès de la communauté. Une fois activé sur votre iPad ou votre Mac, Stage Manager propose une interface remaniée de vos fenêtres ouvertes et permet de passer de l'une à l'autre en un clic.



Si l'expérience a l'air fort sympathique, certains utilisateurs vont malheureusement se retrouver triste en lisant la suite. Comme indiqué par Apple dans les petites lignes (5) en fin de présentation, la fonctionnalité Stage Manager sera uniquement disponible sur les iPad équipés de la puce M1. Apple aurait pu faire un effort là-dessus.

Les trois iPad concernés :

iPad Pro 11" M1 (2021)

iPad Pro 12.9" M1 (2021)

iPad Air 5 M1 (2022)

Si votre iPad n'est pas inscrit dans la courte liste ci-dessus, vous ne pourrez pas utiliser Stage Manager à l'automne prochain, lors du téléchargement d'iPadOS16. Non, vous ne rêvez pas, même l'iPad Pro 2020 n'est pas inclus. Apple semble tout faire pour forcer ses utilisateurs à passer sur les produits les plus récents, et surtout sous architecture Apple Silicon.