Apple peut activer Stage Manager sur les anciens iPad

L’on reparle à nouveau de Stage Manager, l’une des principales nouveautés d'iPadOS 16. Après la présentation, nous avons appris qu’elle ne serait disponible que sur les appareils avec une puce M1 ou supérieure, laissant les utilisateurs d'anciens modèles d'iPad coincés avec le système multitâche original d'iPadOS sans fenêtres flottantes. Mais il semble qu'Apple se soit réservé un moyen d’activer Stage Manager sur les anciens iPad.

Après cette controverse, nos amis de 9to5Mac ont décidé d'enquêter en examinant le code d'iPadOS 16. Et ô surprise, Apple a un mode interne pour activer Stage Manager sur les anciens iPads.



Le code fait référence à un réglage interne qui active "Chamois" (le nom de code de Stage Manager) pour les "Legacy Devices". En d'autres termes, cela permet à la fonctionnalité de fonctionner avec tous les autres iPad non-M1 fonctionnant sous iPadOS16.



Cela correspond à une déclaration du responsable de l'ingénierie logicielle d'Apple, Craig Federighi, qui a expliqué qu'Apple avait effectué des tests avec Stage Manager sur d'autres modèles d'iPad avant de décider que la fonctionnalité nécessitait la puce M1. Il avait ensuite indiqué que ses équipes allaient améliorer Stage Manager dans les prochaines bêtas.

Nous avons commencé à faire des prototypes avec ces systèmes et il est apparu très vite que nous ne pouvions pas offrir l'expérience que nous voulions avec eux. Certes, nous aimerions apporter toute nouvelle expérience à chaque appareil que nous pouvons, mais nous ne voulons pas non plus freiner la définition d'une nouvelle expérience et ne pas créer les meilleures bases pour l'avenir dans cette expérience. Et nous ne pouvions vraiment le faire qu'en nous appuyant sur le M1.